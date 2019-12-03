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РИА Новости

В ЛДПР предложили запретить все виды "одурманивающих веществ"

12:01 03.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ЛДПР предлагает законодательно запретить любые виды одурманивающих веществ, чтобы предотвратить обращение новых форм, еще не поступивших в оборот, заявил лидер партии Владимир Жириновский.
"Снюс - это удар по здоровью еще хуже сигарет. И по России идет эпидемия употребления этой табачной смеси, есть случаи гибели детей из-за него. Мы предлагаем кардинальное решение и подготовим законопроект о запрете на употребление любых веществ, одурманивающих сознание", - сказал Жириновский журналистам во вторник.
Он пояснил, что из-за нынешних формулировок закона из-под запрета выпадают вновь созданные формы веществ, они в течение 1-2 лет находятся в обороте. Для предупреждения распространения новых видов, которые будут созданы позднее, необходимо запретить все возможные их формы, добавил Жириновский.
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