В ЛДПР предложили запретить все виды "одурманивающих веществ"

"Снюс - это удар по здоровью еще хуже сигарет. И по России идет эпидемия употребления этой табачной смеси, есть случаи гибели детей из-за него. Мы предлагаем кардинальное решение и подготовим законопроект о запрете на употребление любых веществ, одурманивающих сознание", - сказал Жириновский журналистам во вторник.