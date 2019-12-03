Лавров отметил роль Института Африки РАН во внешней политике

"Значимая практическая роль института в решении актуальных внешнеполитических задач была наилучшим образом продемонстрирована в ходе подготовки и успешного проведения в Сочи 23-24 октября экономического форума и саммита Россия-Африка. Убежден, что в условиях активизации российско-африканских отношений коллектив Института Африки с присущим ему высочайшим профессионализмом продолжит эффективно трудиться в тесном взаимодействии с МИД России в интересах нашего общего дела", - отметил Лавров.