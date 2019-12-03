Лавров отметил роль Института Африки РАН во внешней политике

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Роль Института Африки Российской академии наук (ИАфр РАН) значима для решения актуальных внешнеполитических задач, была наилучшим образом продемонстрирована в ходе подготовки и успешного проведения в Сочи 23-24 октября текущего года экономического форума и саммита Россия-Африка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравительной телеграмме по случаю 60-летия ИАфр РАН.
Вчера, 11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
Телеграмму зачитал заместитель директора Департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко на торжественном заседании в честь юбилея.
"Институт Африки пользуется заслуженным авторитетом и признанием в нашей стране и за её пределами как головная структура фундаментального научно-прикладного изучения африканского континента.
Аналитическая деятельность института служит большим подспорьем для нашей совместной работы на африканском направлении", - говорится в телеграмме Лаврова.
"Значимая практическая роль института в решении актуальных внешнеполитических задач была наилучшим образом продемонстрирована в ходе подготовки и успешного проведения в Сочи 23-24 октября экономического форума и саммита Россия-Африка. Убежден, что в условиях активизации российско-африканских отношений коллектив Института Африки с присущим ему высочайшим профессионализмом продолжит эффективно трудиться в тесном взаимодействии с МИД России в интересах нашего общего дела", - отметил Лавров.