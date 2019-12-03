Стали известны новые подробности скандала с "Небесной сотней"

"Я считаю, что была сформирована огромная группа, задачами которой было: первое — не допустить, чтобы люди узнали правду, второе — дать виновным уйти от ответственности, третье — бесконечно осваивать деньги фондов и грантов на это, и четвертое — все время жаловаться и скорбеть", — сказала Лукаш.