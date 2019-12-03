Стали известны новые подробности скандала с "Небесной сотней"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала в эфире телеканала "НАШ" новые подробности скандала со списком "Небесной сотни".
По ее словам, адвокаты семей "Небесной сотни" прямо причастны к фальсификации дел Майдана и утаиванию правды о событиях 2014 года.
"Я считаю, что была сформирована огромная группа, задачами которой было: первое — не допустить, чтобы люди узнали правду, второе — дать виновным уйти от ответственности, третье — бесконечно осваивать деньги фондов и грантов на это, и четвертое — все время жаловаться и скорбеть", — сказала Лукаш.
Сейчас адвокаты семей "Небесной сотни" проводят голодовку у здания Верховной рады, призывая парламентариев рассмотреть поправки в закон о Госбюро расследований, которые позволят следователям и прокурорам Генпрокуратуры без конкурса перейти в ГБР для расследования преступлений против участников Майдана.
Генпрокуратура лишилась полномочий по расследованию этих дел 20 ноября, а ответственное управление было расформировано.
Экс-министр считает истинной целью поправок попытку скрыть бездействие следователей на протяжении пяти лет, а также максимальное затягивание процесса.
Скандал вокруг "Небесной сотни" разгорелся, когда Лукаш изучила список и нашла в нем людей, обстоятельства гибели которых вызывают подозрения. Некоторые смерти, по словам бывшего министра, никак не связаны с Майданом.
"Небесная сотня" — сто с лишним человек, которые погибли на Майдане в феврале 2014 года, в основном от пуль снайперов. В феврале прошлого года РИА Новости опубликовало показания граждан Грузии, которые признались, что именно они расстреляли протестующих. По их словам, оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от депутата Верховной рады Сергея Пашинского.