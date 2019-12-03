Источник сообщил о задержании экс-главы минфина Ингушетии

Ранее сообщалось, что в 2015 году в отношении министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в декабре 2014 года он направил остаток денег в размере 2 миллиарда рублей на погашение дефицита бюджета республики. Согласно закону, остаток подлежал возврату в федеральный бюджет. Чтобы скрыть преступление, по версии следователей, министр вернул обратно в федеральный бюджет поступившие оттуда же деньги за январь, февраль и март 2015 года.