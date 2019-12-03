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РИА Новости

Источник сообщил о задержании экс-главы минфина Ингушетии

11:45 03.12.2019 (обновлено: 11:47 03.12.2019)
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© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках
© Fotolia / ctpaep
НАЛЬЧИК, 3 дек - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра финансов Ингушетии, который ранее был осужден за нецелевое расходование 2 миллиардов рублей и объявлен в розыск, сообщил источник в силовых структурах региона.
Ранее сообщалось, что в 2015 году в отношении министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в декабре 2014 года он направил остаток денег в размере 2 миллиарда рублей на погашение дефицита бюджета республики. Согласно закону, остаток подлежал возврату в федеральный бюджет. Чтобы скрыть преступление, по версии следователей, министр вернул обратно в федеральный бюджет поступившие оттуда же деньги за январь, февраль и март 2015 года.
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В субботу региональное СУ СК сообщило, что бывший министр, а также начальник отдела министерства осуждены на пять лет лишения свободы в колонии-поселении. Источник в силовых структурах региона сообщил, что Цечоев на оглашение приговора не явился и был объявлен в федеральный розыск.
"Утром во вторник Цечоев был задержан и доставлен в полицию", - сказал собеседник агентства.
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