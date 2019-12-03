Опубликован первый трейлер "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. На YouTube-канале Marvel Studios опубликован первый трейлер боевика "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Действие происходит в период между событиями фильмов "Первый мститель: Противостояние" (2016 год) и "Мстители: Война бесконечности" (2018 год). В картине рассказывается о службе российской шпионки Наташи Романофф (Скралетт Йоханссон) в КГБ.

"Я думаю, что в "Черной вдове" показан настоящий кризис персонажа, она задает себе много вопросов, о том, что именно собой представляет и из чего состоит ее жизнь", — рассказывала ранее актриса.

Это первый сольный проект Йоханссон в киновселенной Marvel. Ее персонаж появился в 2010 году в фильме "Железный человек".