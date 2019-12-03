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РИА Новости

Опубликован первый трейлер "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон

12:12 03.12.2019
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. На YouTube-канале Marvel Studios опубликован первый трейлер боевика "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Действие происходит в период между событиями фильмов "Первый мститель: Противостояние" (2016 год) и "Мстители: Война бесконечности" (2018 год). В картине рассказывается о службе российской шпионки Наташи Романофф (Скралетт Йоханссон) в КГБ.
"Я думаю, что в "Черной вдове" показан настоящий кризис персонажа, она задает себе много вопросов, о том, что именно собой представляет и из чего состоит ее жизнь", — рассказывала ранее актриса.
Это первый сольный проект Йоханссон в киновселенной Marvel. Ее персонаж появился в 2010 году в фильме "Железный человек".
Выход блокбастера запланирован на 1 мая 2020 года.
Скарлетт Йоханссон в роли Черной Вдовы в фильме Первый мститель: Противостояние
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КультураКино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsСкарлетт Йоханссон
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