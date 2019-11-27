Скарлетт Йоханссон рассказала, о чем фильм "Черная вдова"

"Это фильм о всепрощении, - рассказала Скарлетт Йоханссон, — и фильм о семье. По-моему, у нас часто бывают переходные периоды в жизни <…> Я думаю, что в "Черной вдове" показан настоящий кризис персонажа, она задает себе много вопросов, о том, что именно собой представляет и из чего состоит ее жизнь. Ей удается устроить себе так называемую перезагрузку и стать более основательной и уверенной в себе женщиной. Это ее путь".