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РИА Новости

Скарлетт Йоханссон рассказала, о чем фильм "Черная вдова"

22:31 27.11.2019
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© Walt Disney Pictures / Marvel (2016)Скарлетт Йоханссон в роли "Черной Вдовы" в фильме "Первый мститель: Противостояние"
Скарлетт Йоханссон в роли Черной Вдовы в фильме Первый мститель: Противостояние
© Walt Disney Pictures / Marvel (2016)
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Скарлетт Йоханссон поделилась подробностями сюжета фильма "Черная вдова", в котором сыграла главную роль, сообщает Collider.

"Это фильм о всепрощении, - рассказала Скарлетт Йоханссон, — и фильм о семье. По-моему, у нас часто бывают переходные периоды в жизни <…> Я думаю, что в "Черной вдове" показан настоящий кризис персонажа, она задает себе много вопросов, о том, что именно собой представляет и из чего состоит ее жизнь. Ей удается устроить себе так называемую перезагрузку и стать более основательной и уверенной в себе женщиной. Это ее путь".

Лента посвящена "Черной вдове", спецагенту Наташе Романофф. У остальных персонажей — второстепенные роли.
Премьера картины запланирована на 1 мая 2020 года. Действие происходит между событиями "Капитана Америки: Гражданская война" и "Мстителями: Война бесконечности".
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КультураКино и сериалыНовости культурыСкарлетт Йоханссон
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