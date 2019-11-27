Скарлетт Йоханссон рассказала, о чем фильм "Черная вдова"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Скарлетт Йоханссон поделилась подробностями сюжета фильма "Черная вдова", в котором сыграла главную роль, сообщает Collider.
"Это фильм о всепрощении, - рассказала Скарлетт Йоханссон, — и фильм о семье. По-моему, у нас часто бывают переходные периоды в жизни <…> Я думаю, что в "Черной вдове" показан настоящий кризис персонажа, она задает себе много вопросов, о том, что именно собой представляет и из чего состоит ее жизнь. Ей удается устроить себе так называемую перезагрузку и стать более основательной и уверенной в себе женщиной. Это ее путь".
Лента посвящена "Черной вдове", спецагенту Наташе Романофф. У остальных персонажей — второстепенные роли.
Премьера картины запланирована на 1 мая 2020 года. Действие происходит между событиями "Капитана Америки: Гражданская война" и "Мстителями: Война бесконечности".
15 октября, 03:21КультураСкарлетт Йоханссон показала свою татуировку "Мстителя"