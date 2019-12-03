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РИА Новости

Эксперт: мигранты пока не заметили отмены переводов в Таджикистан

11:36 03.12.2019
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Банкомат. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Таджикские трудовые мигранты пока не ощутили на себе закрытия возможности переводов денег из России на родину, сообщила РИА Новости глава адаптационного центра "Миграция и закон" Гавхар Джураева.
В Таджикистане 3 декабря запустили Национальный процессинговый центр, через который системы денежных переводов должны проводить операции без открытия счета. К нему пока подключились не все платежные системы. В Нацбанке Таджикистана сообщили, что во вторник системы денежных переводов Western Union и Contact приостановили переводы в страну в связи с техническими проблемами. По данным банка, Contact заработает уже во второй половине дня вторника, а Western Union – в среду.
"Накануне ситуация действительно обсуждалась, по сегодня новых обращений о такой проблеме пока нет. Думаю, должно пройти несколько дней, пока граждане Таджикистана заметят, что возможность отправлять деньги закрылась", - заявила Джураева РИА Новости.
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По ее предположению, если возможности отправлять деньги не будет, мигранты начнут искать "другие, не всегда легальные пути - начнут возить наличность или обращаться за такой услугой в фирмы, имеющие филиалы и в Москве, и в Душанбе".
Правозащитница напомнила, что в Средней Азии еще со средневековых времен действуют системы перевода денег, которые существуют до сих пор. "В частности, киргизы недавно создали аналогичную систему - как правозащитник я, конечно, не одобряю деятельность нелегальных систем, все должно быть цивилизовано и прозрачно, но я знаю, что в критические моменты все эти системы оживают и оказываются востребованы", - отметила она.
Таджикистан — второй по объему рынок денежных переводов из России после Узбекистана. По данным Центробанка РФ, в 2018 году объем денежных переводов без открытия счета составил 2,55 миллиарда долларов. Ранее российский посол в республике Игорь Лякин-Фролов говорил РИА Новости, что общий объем переводов таджикских мигрантов из России составляет 35-37% ВВП Таджикистана.
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Гавхар ДжураеваИгорь Лякин-ФроловМоскваУзбекистанТаджикистанЭкономика
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