Эксперт: мигранты пока не заметили отмены переводов в Таджикистан

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Таджикские трудовые мигранты пока не ощутили на себе закрытия возможности переводов денег из России на родину, сообщила РИА Новости глава адаптационного центра "Миграция и закон" Гавхар Джураева.

В Таджикистане 3 декабря запустили Национальный процессинговый центр, через который системы денежных переводов должны проводить операции без открытия счета. К нему пока подключились не все платежные системы. В Нацбанке Таджикистана сообщили, что во вторник системы денежных переводов Western Union и Contact приостановили переводы в страну в связи с техническими проблемами. По данным банка, Contact заработает уже во второй половине дня вторника, а Western Union – в среду.

"Накануне ситуация действительно обсуждалась, по сегодня новых обращений о такой проблеме пока нет. Думаю, должно пройти несколько дней, пока граждане Таджикистана заметят, что возможность отправлять деньги закрылась", - заявила Джураева РИА Новости.

По ее предположению, если возможности отправлять деньги не будет, мигранты начнут искать "другие, не всегда легальные пути - начнут возить наличность или обращаться за такой услугой в фирмы, имеющие филиалы и в Москве, и в Душанбе".

Правозащитница напомнила, что в Средней Азии еще со средневековых времен действуют системы перевода денег, которые существуют до сих пор. "В частности, киргизы недавно создали аналогичную систему - как правозащитник я, конечно, не одобряю деятельность нелегальных систем, все должно быть цивилизовано и прозрачно, но я знаю, что в критические моменты все эти системы оживают и оказываются востребованы", - отметила она.