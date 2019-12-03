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РИА Новости

НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг

11:19 03.12.2019 (обновлено: 13:34 03.12.2019)
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© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© Sputnik / Александр Шламов
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 дек – РИА Новости. НАТО не рассматривает Россию в качестве врага и в целом не имеет никакого списка врагов, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
"Прежде всего, НАТО не имеет никакого списка врагов. Потому что мы не видим никакой близкой угрозы ни одному из наших союзников", - сказал Столтенберг. По его словам, альянс должен защитить себя от опасной ошибки создания такого списка.
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"Напротив, мы видим все более неопределенную и непредсказуемую среду безопасности. Поэтому мы меняем наш потенциал реагирования, например, на киберугрозы или в космосе", - добавил он.
При этом генсек НАТО подчеркнул, что альянс не считает РФ своим врагом. "Мы не определяем Россию таким образом", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
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