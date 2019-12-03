НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг

ВАРШАВА, 3 дек – РИА Новости. НАТО не рассматривает Россию в качестве врага и в целом не имеет никакого списка врагов, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
"Прежде всего, НАТО не имеет никакого списка врагов. Потому что мы не видим никакой близкой угрозы ни одному из наших союзников", - сказал Столтенберг. По его словам, альянс должен защитить себя от опасной ошибки создания такого списка.
"Напротив, мы видим все более неопределенную и непредсказуемую среду безопасности. Поэтому мы меняем наш потенциал реагирования, например, на киберугрозы или в космосе", - добавил он.
При этом генсек НАТО подчеркнул, что альянс не считает РФ своим врагом. "Мы не определяем Россию таким образом", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.