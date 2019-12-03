Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол

УЛАН-БАТОР, 3 дек - РИА Новости. Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, сообщил посол РФ в Улан-Баторе Искандер Азизов в интервью РИА Новости.
"Развивается проект воссоздания на территории Монголии малой авиации на базе самолета "Легенда 570" - модернизированного варианта многоцелевого самолета Ан-2 с турбовинтовым двигателем, разработанного Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени Чаплыгина", - рассказал Азизов.
По его словам, использование таких машин позволит наладить устойчивое авиасообщение практически с любым, даже самым удаленным районом страны и улучшить работу чрезвычайных и гражданских служб, в том числе медицинских и пожарных.
Полный текст интервью посла РФ в Монголии читайте на сайте ria.ru в 11.00.