Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол

"Развивается проект воссоздания на территории Монголии малой авиации на базе самолета "Легенда 570" - модернизированного варианта многоцелевого самолета Ан-2 с турбовинтовым двигателем, разработанного Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени Чаплыгина", - рассказал Азизов.

По его словам, использование таких машин позволит наладить устойчивое авиасообщение практически с любым, даже самым удаленным районом страны и улучшить работу чрезвычайных и гражданских служб, в том числе медицинских и пожарных.