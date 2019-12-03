Искандер Азизов: Россия готова обеспечить развитие энергетики Монголии

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух третьего декабря начинает свой официальный визит в Россию. В преддверии этой поездки посол РФ в Монголии Искандер Азизов рассказал РИА Новости о нынешнем уровне сотрудничества Москвы и Улан-Батора, наиболее значимых совместных проектах, а также оценил перспективы присоединения монгольской стороны к интеграционным и региональным объединениям с участием России.

— Как можно охарактеризовать нынешний уровень отношений Монголии и России в контексте состоявшегося в сентябре официального визита в Монголию президента РФ Владимира Путина?

— По случаю 80-летия Победы на Халхин-Голе 2-3 сентября этого года с официальным визитом Улан-Батор посетил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Его результатом стало подписание бессрочного межгосударственного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Оно ознаменовало переход на новый уровень взаимодействия между нашими государствами. Новый базовый договор, по сути, означает максимально высокую степень политического доверия и взаимодействия. Теперь важно закрепить достигнутый политический уровень партнерства в конкретных торгово-экономических, инвестиционных, военно-технических и особенно гуманитарных проектах. Полагаем, именно в этом контексте надо рассматривать и предстоящий визит в Россию премьер-министра Монголии.

В 2017-2018 годах были преодолены нисходящие тенденции в двусторонней торговле. Товарооборот продемонстрировал уверенный рост, увеличившись в два раза по сравнению с 2016 годом – до 1,7 миллиарда долларов. Удельный вес России в импорте Монголии в 2018 году вырос на 1,1 пункта и составил 29,1%. Существенно увеличивается экспорт машин и оборудования, продукции химической промышленности и металлургии, продтоваров, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, минеральных продуктов. По показателю российского несырьевого экспорта на душу населения Монголия вошла в первую пятерку стран-партнеров России. Стороны договорились довести объем двусторонней торговли в будущем году до уровня в два миллиарда долларов. Задача реалистичная – по данным нашей статистики, российско-монгольский товарооборот в 2019 году продолжает уверенно расти (+13,1%).

По поводу основных направлений проектного взаимодействия отмечу, что основная роль отводится совместному российско-монгольскому АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД). Это отвечает взаимным интересам России и Монголии, стремящихся реализовать свои транзитные потенциалы. Решение этой задачи позволит освоить увеличивающиеся грузопотоки между Европой и Китаем, да и Азией в целом. Она уже успешно выполняется: с 2014 по 2018 годы транзит контейнерных поездов увеличился с 8 до 857 составов, и тенденция к нарастанию сохраняется. Только за 10 месяцев этого года транзитные перевозки по УБЖД выросли на 16,3%, провезено 950 контейнерных составов.

Более половины объема нашей торговли приходится на нефтепродукты. Их поставляет сюда главным образом Роснефть. Российская компания зарекомендовала себя здесь ответственным и надежным поставщиком. Прорабатывается вопрос участия Роснефти в обеспечении авиатопливом нового международного аэропорта Улан-Батора, который планируется ввести в эксплуатацию в июне 2020 года. Имеется также ряд других перспективных и взаимовыгодных проектов.

Наметилось сотрудничество и в газовой сфере. Так, 22 октября "Газпром экспорт" осуществил пилотную поставку российского СПГ в адрес "УБ Метан". Объем партии составил всего 36 тонн, но это первая ласточка. Российский газ планируется использовать, в частности, в качестве моторного топлива на муниципальном транспорте монгольской столицы. Особый интерес представляет и проект прокладки магистрального газопровода из России в КНР через территорию Монголии. Стороны, как отмечалось на встрече лидеров России, Монголии и Китая 9 июня этого года в Циндао, имеют все политические предпосылки для реализации этого масштабного международного проекта. Вместе с тем на этапе перехода от концепции к проекту специальной Рабочей группе предстоит четко просчитать экономические параметры и целесообразность создания газопровода, оценить риски.

Развивается проект воссоздания на территории Монголии малой авиации на базе самолета "Легенда 570" — модернизированного варианта многоцелевого самолета АН-2 с турбовинтовым двигателем, разработанного Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени Чаплыгина. Использование "Легенды" позволит наладить устойчивое авиасообщение практически с любым, даже самым удаленным районом страны и улучшить работу чрезвычайных (медицинских, пожарных) и гражданских служб.

Большие шаги сделаны по линии военно-технического и военного сотрудничества. На днях монгольской стороне были переданы два самолета МиГ-29. Ведется взаимодействие по подготовке кадров.

— Монголия рассматривала возможность вступления в ЕАЭС или создания зоны свободной торговли с ЕАЭС. Можно ли ждать запуск зоны свободной торговли и когда? Возможно ли вступление Монголии в ЕАЭС?

— Изучение вопроса создания зоны свободной торговли продолжается. Россия поддерживает стремление Улан-Батора заключить данное соглашение. Прежде всего необходимо урегулировать вопросы нетарифных барьеров и ограничений. 21 октября в штаб-квартире ЕЭК состоялось заседание совместной рабочей группы, на котором обсуждался именно этот вопрос. Уделяется также внимание сотрудничеству по линии Евразийского банка развития и Делового совета ЕАЭС. В ближайшее время ожидаем проведения в Москве бизнес-форума "ЕАЭС – Монголия".

— Возможно ли участие Монголии в других интеграционных проектах, в частности, в ОДКБ? Ведутся ли переговоры по этому поводу?

— Как вы знаете, ОДКБ неоднократно доказывала свою эффективность в деле предотвращения проявлений терроризма на постсоветском пространстве. В Улан-Баторе это давно взяли на заметку. Монголия вполне могла бы стать в перспективе естественным партнером организации. В сегодняшней же повестке дня вопрос о ее вступлении не значится.

— Монголия также является страной-наблюдателем ШОС, возможно ли ее вступление в эту организацию?

— Монголия стала в 2004 году первой страной, получившей статус наблюдателя при ШОС. Как страна-наблюдатель она участвует в сотрудничестве с ШОС по ряду направлений. Мы будем только приветствовать повышение статуса Монголии в ШОС до полного членства. Исходим из того, что монгольская сторона взвесит все аспекты своего возможного полноформатного участия в ШОС и примет единственно верное решение, которое отвечает ее национальным интересам. Важно, чтобы любое решение монгольские политики и законодатели, общественные круги принимали на основе четкого и ясного понимания документальной базы ШОС и, в частности, того, что сравнительно небольшие по численности населения, объему экономики и территории государства-члены чувствуют себя в ШОС вполне комфортно, а членство ни в коем случае не сковывает внешнеполитическую деятельность этих стран.

— На какой стадии сейчас находится проект строительства Монголией ГЭС на реке Селенга? 1 октября в Сочи министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар заявил РИА Новости, что Монголия не отказалась от этого проекта? Какие альтернативы может предложить российская сторона? Какие есть проекты в сфере поставок электроэнергии?

— Монгольская сторона по-прежнему изучает возможности строительства гидроэнергетических объектов на притоках реки Селенга. Вместе с тем здесь с пониманием относятся к имеющимся у нас и у ЮНЕСКО вопросам, касающимся сохранения биоразнообразия и экологического благополучия озера Байкал, его водосборной территории. В соответствии с международными и взаимными двусторонними обязательствами России и Монголии в рамках экспертной правительственной совместной Рабочей группы и научной подгруппы началась выработка комплексной экологической, социальной и экономической оценки возможного влияния на озеро Байкал, проектов строительства гидротехнических сооружений, в том числе и ГЭС, на водосборной территории реки Селенга.

В качестве альтернативы российская сторона всегда готова увеличить поставки электроэнергии, а также, что имеет гораздо большее значение, обеспечить комплексное развитие энергетики Монголии для решения ключевых задач. В том числе для создания современных генерирующих мощностей, формирования единой энергосистемы Монголии из ныне разрозненных четырех частей, обеспечения устойчивости ее работы и профицита мощности на менее чем в 20%.

С удовлетворением отмечаем рост числа российских энергетических компаний, участвующих в реализации проектов в Монголии. В частности, АО "Ротек" совместно с входящим в холдинг АО "Уральский турбинный завод" успешно реализуют проект модернизации Улан-Баторской ТЭЦ-4, на которой 2 сентября этого года состоялся пуск первой турбины. Продолжается переговорный процесс по перспективному проекту увеличения мощности ТЭЦ-3 на 250 МВт при участии компании "ИНТЕР РАО – Экспорт". Электросетевые проекты в Монголии представляют интерес для ПАО "Россети", которое предлагает построить линии электропередачи ВЛ-500, соединяющие все энергетические зоны Монголии. Имеется хорошая перспектива сотрудничества и в сфере возобновляемых источников энергии. Например, ГК "Ренова" и АО "ЕвроСибЭнерго" заинтересованы в возведении здесь под ключ солнечных электростанций.

— Хотелось бы также обсудить проекты РЖД в Монголии. В сентябре руководство РЖД заявляло, что компания планирует реализовать ряд проектов по модернизации и развитию железных дорог в Монголии и оценивает первоочередные инвестиции в них в 260 миллионов долларов. Россия, в частности, может выдать Монголии кредит объемом 100 миллиардов рублей, в том числе на модернизацию УБЖД. Началось ли уже выполнение этих проектов? Известно ли, что это будут за проекты?

— В этом году совместному российско-монгольскому межгосударственному АО "Улан-Баторская железная дорога" – флагману транспортной отрасли Монголии – 70 лет. Принадлежащие ему дороги – основная транспортная артерия страны. Юбилей отмечен рекордным объемом перевозки грузов – почти 25,8 миллиона тонн в 2018 году. Сегодня этот показатель приближается уже к 27 миллионам тонн.

Предстоит масштабная модернизация УБЖД. Разработана Программа модернизации и комплексного развития СП до 2030 года под нагрузку в 54 миллиона тонн. Стороны продолжают работу по реализации проектов модернизации и развития магистрали в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве по модернизации и развитию УБЖД от 3 сентября 2014 года, в том числе по капитальному ремонту инфраструктуры и увеличению пропускной способности. В сентябре впервые в мире в масштабах всей сети была введена в эксплуатацию система автоматической блокировки и централизованной системы управления безопасностью движения. Она призвана увеличить его интенсивность на 20%.

Предстоит расширение железнодорожной сети Монголии с участием УБЖД и ОАО "РЖД": уже идет строительство ветки Таван Толгой – Зунбаян, а также планируется прокладка другой ветки Зунбаян – Ханги, что позволит увеличить пропускную способность УБЖД, избежать пробок, прежде всего на китайской стороне.

Финансовое обеспечение, конечно, имеет большое значение. Вопрос выделения 100-миллиардного рублевого кредита будет решаться на соответствующем уровне. Однако сначала надо в целом укрепить финансовую сторону деятельности УБЖД. Во многом это уже удалось сделать путем компенсации уплаченных дорогой в 1998-2016 годах акцизов. Другим источником средств должна стать, в соответствии с условиями рынка, индексация тарифов на перевозку насыпных и навальных грузов.

Что касается 260 миллионов долларов, то это сумма, которую правление АО "УБЖД" разрешило взять в кредит у коммерческих банков на закупки современного тягового состава.

— Готовятся ли новые российские проекты в Монголии в горнорудной отрасли?

— В этом году в составе Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству создана новая рабочая группа по промышленному сотрудничеству, которая занимается в том числе и этим приоритетным для России направлением.

Стороны выступают за развитие комплексного сотрудничества по освоению месторождения полиметаллов "Асгат" на северо-западе Монголии и урановых месторождений на востоке страны; строительству медеплавильного завода на ресурсной базе ГОК "Эрдэнэт"; модернизации металлургического комплекса в Дархан-Селенгинском промышленном районе и созданию коксохимического комплекса на базе месторождения Таван-Толгой.