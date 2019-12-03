Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол

УЛАН-БАТОР, 3 дек - РИА Новости. Вопрос создания зоны свободной торговли между Вопрос создания зоны свободной торговли между Монголией и ЕАЭС продолжает прорабатываться, сообщил РИА Новости посол РФ в Монголии Искандер Азизов

"Продолжается изучение вопроса создания зоны свободной торговли между ЕАЭС и Монголией. Россия поддерживает стремление Улан-Батора заключить данное соглашение, и переговорный процесс продолжается", - сообщил посол.

По его словам, "прежде всего, необходимо урегулировать вопросы нетарифных барьеров и ограничений".

"21 октября в штаб-квартире ЕЭК состоялось третье заседание совместной рабочей группы, на котором обсуждался именно этот вопрос", - отметил посол.

По его словам, "уделяется также внимание сотрудничеству по линии Евразийского банка развития и Делового совета ЕАЭС".

"В ближайшее время ожидаем проведения в Москве бизнес-форума "ЕАЭС – Монголия", - добавил он.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.