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РИА Новости

Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол

11:02 03.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Улан-Батор
Вид на Улан-Батор
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Улан-Батор. Архивное фото
УЛАН-БАТОР, 3 дек - РИА Новости. Вопрос создания зоны свободной торговли между Монголией и ЕАЭС продолжает прорабатываться, сообщил РИА Новости посол РФ в Монголии Искандер Азизов.
"Продолжается изучение вопроса создания зоны свободной торговли между ЕАЭС и Монголией. Россия поддерживает стремление Улан-Батора заключить данное соглашение, и переговорный процесс продолжается", - сообщил посол.
Вид на Улан-Батор
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По его словам, "прежде всего, необходимо урегулировать вопросы нетарифных барьеров и ограничений".
"21 октября в штаб-квартире ЕЭК состоялось третье заседание совместной рабочей группы, на котором обсуждался именно этот вопрос", - отметил посол.
По его словам, "уделяется также внимание сотрудничеству по линии Евразийского банка развития и Делового совета ЕАЭС".
"В ближайшее время ожидаем проведения в Москве бизнес-форума "ЕАЭС – Монголия", - добавил он.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Полный текст интервью посла РФ в Монголии читайте на сайте ria.ru в 11.00
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Искандер АзизовЕвразийский экономический союзМонголияЭкономика
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