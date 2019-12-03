Семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом окажут помощь

АЛМА-АТА, 3 дек – РИА Новости. Семьям погибших и пострадавшим в результате опрокидывания автобуса на трассе в Кызылординской области Казахстана будет оказана необходимая помощь, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Во вторник на автодороге Кызылорда - Кумколь из-за гололеда опрокинулся автобус, в котором находились 36 сотрудников нефтяной компании, направлявшихся на работу. Восемь из них погибли. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Полиция начала расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств".
"Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП с автобусом в Кызылординской области. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь", - написал президент Казахстана в Twitter.
Токаев подчеркнул, что вопрос безопасности на дорогах требует особого внимания соответствующих ведомств и местных администраций.
Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП с автобусом в Кызылординской области. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Вопрос безопасности на дорогах требует особого внимания соответствующих ведомств и акиматов.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) December 3, 2019