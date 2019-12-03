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РИА Новости

Семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом окажут помощь

10:45 03.12.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 3 дек – РИА Новости. Семьям погибших и пострадавшим в результате опрокидывания автобуса на трассе в Кызылординской области Казахстана будет оказана необходимая помощь, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Во вторник на автодороге Кызылорда - Кумколь из-за гололеда опрокинулся автобус, в котором находились 36 сотрудников нефтяной компании, направлявшихся на работу. Восемь из них погибли. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Полиция начала расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств".
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"Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП с автобусом в Кызылординской области. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь", - написал президент Казахстана в Twitter.
Токаев подчеркнул, что вопрос безопасности на дорогах требует особого внимания соответствующих ведомств и местных администраций.
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Касым-Жомарт ТокаевКызылординская областьКазахстанВ мире
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