Семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом окажут помощь

Во вторник на автодороге Кызылорда - Кумколь из-за гололеда опрокинулся автобус, в котором находились 36 сотрудников нефтяной компании, направлявшихся на работу. Восемь из них погибли. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Полиция начала расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств".