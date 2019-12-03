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РИА Новости

Россия поддержит повышение статуса Монголии в ШОС, заявил посол

10:42 03.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Улан-Батор
Вид на Улан-Батор
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Улан-Батор. Архивное фото
УЛАН-БАТОР, 3 дек - РИА Новости. Россия приветствовала бы повышение статуса Монголии в ШОС до полноценного членства, сообщил посол РФ в Улан-Баторе Искандер Азизов.
"Монголия стала в 2004 первой страной, получившей статус наблюдателя при ШОС. Как страна-наблюдатель она участвует в сотрудничестве с ШОС по ряду направлений. Мы будем только приветствовать повышение статуса Монголии в ШОС до полного членства. Исходим из того, что монгольская сторона взвесит все аспекты своего возможного полноформатного участия в ШОС и примет единственно верное решение, которое отвечает ее национальным интересам", - сказал посол в интервью РИА Новости.
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Он считает важным, чтобы "любое решение монгольские политики и законодатели, общественные круги принимали на основе четкого и ясного понимания документальной базы ШОС и, в частности, того, что сравнительно небольшие по численности населения, объему экономики и территории государства-члены чувствуют себя в ШОС вполне комфортно, а членство ни в коем случае не сковывает внешнеполитическую деятельность этих стран".
"Для того, чтобы свое решение Улан-Батор мог принять взвешенно, страны-члены ШОС предоставляют соответствующим монгольским ведомствам и организациям необходимую информацию", - добавил Азизов.
Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году главы государств-членов объединения подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент помимо Монголии являются Афганистан, Белоруссия и Иран, а странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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