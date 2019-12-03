Россия поддержит повышение статуса Монголии в ШОС, заявил посол

УЛАН-БАТОР, 3 дек - РИА Новости. Россия приветствовала бы повышение статуса Монголии в Россия приветствовала бы повышение статуса Монголии в ШОС до полноценного членства, сообщил посол РФ в Улан-Баторе Искандер Азизов

"Монголия стала в 2004 первой страной, получившей статус наблюдателя при ШОС. Как страна-наблюдатель она участвует в сотрудничестве с ШОС по ряду направлений. Мы будем только приветствовать повышение статуса Монголии в ШОС до полного членства. Исходим из того, что монгольская сторона взвесит все аспекты своего возможного полноформатного участия в ШОС и примет единственно верное решение, которое отвечает ее национальным интересам", - сказал посол в интервью РИА Новости.

Он считает важным, чтобы "любое решение монгольские политики и законодатели, общественные круги принимали на основе четкого и ясного понимания документальной базы ШОС и, в частности, того, что сравнительно небольшие по численности населения, объему экономики и территории государства-члены чувствуют себя в ШОС вполне комфортно, а членство ни в коем случае не сковывает внешнеполитическую деятельность этих стран".

"Для того, чтобы свое решение Улан-Батор мог принять взвешенно, страны-члены ШОС предоставляют соответствующим монгольским ведомствам и организациям необходимую информацию", - добавил Азизов.

Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году главы государств-членов объединения подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент помимо Монголии являются Афганистан, Белоруссия и Иран, а странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.