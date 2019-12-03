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РИА Новости

Посол России в Монголии рассказал о транзите по Улан-Баторской ЖД

10:25 03.12.2019 (обновлено: 10:26 03.12.2019)
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© Фото предоставлено посольством РФ в МонголииПосол РФ в Монголии Искандер Азизов
Посол РФ в Монголии Искандер Азизов
© Фото предоставлено посольством РФ в Монголии
УЛАН-БАТОР, 3 дек - РИА Новости. Транзитные перевозки между Россией и Китаем по Улан-Баторской железной дороге продолжают расти, сообщил РИА Новости посол РФ в Монголии Искандер Азизов.
"По поводу основных направлений проектного взаимодействия отмечу, что основная роль отводится совместному российско-монгольскому АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД). Это отвечает взаимным интересам России и Монголии, стремящихся реализовать свои транзитные потенциалы. Решение этой задачи позволит освоить увеличивающиеся грузопотоки между Европой и Китаем, да и Азией в целом. Она уже успешно выполняется: с 2014 по 2018 годы транзит контейнерных поездов увеличился с 8 до 857 составов, и тенденция к нарастанию сохраняется. Только за 10 месяцев этого года транзитные перевозки по УБЖД выросли на 16,3%, провезено 950 контейнерных составов", - заявил посол.
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РЖД управляют 50% монгольской "Улан-Баторской железной дорогой" (УБЖД). Компания занимается развитием дороги и планирует участвовать в ее дальнейшей модернизации. Россия, в частности, может выдать Монголии кредит объемом 100 миллиардов рублей, в том числе на модернизацию УБЖД. Кроме того, представитель РЖД сообщил журналистам, что РЖД планируют реализовать ряд проектов по модернизации и развитию железных дорог в Монголии и оценивают первоочередные инвестиции в них в 260 миллионов долларов.
Полный текст интервью посла РФ в Монголии читайте на сайте ria.ru в 11.00
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Улан-Баторская железная дорогаРЖДРоссияМонголияЭкономика
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