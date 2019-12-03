Посол России в Монголии рассказал о транзите по Улан-Баторской ЖД

"По поводу основных направлений проектного взаимодействия отмечу, что основная роль отводится совместному российско-монгольскому АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД). Это отвечает взаимным интересам России и Монголии, стремящихся реализовать свои транзитные потенциалы. Решение этой задачи позволит освоить увеличивающиеся грузопотоки между Европой и Китаем, да и Азией в целом. Она уже успешно выполняется: с 2014 по 2018 годы транзит контейнерных поездов увеличился с 8 до 857 составов, и тенденция к нарастанию сохраняется. Только за 10 месяцев этого года транзитные перевозки по УБЖД выросли на 16,3%, провезено 950 контейнерных составов", - заявил посол.