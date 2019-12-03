Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа

ПАРИЖ, 3 дек — РИА Новости. Проект американских санкций против Парижа недопустим, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Radio Classique.
В случае их введения Евросоюз готов дать "сильный ответ", добавил он.
Как говорится в докладе торгового представителя США, Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это Вашингтон может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов.
"Мы посмотрим, какие будут окончательные решения. Но уже сам проект <...>, который может быть осуществлен в течение 30 дней, <...> — это не та манера поведения, которую мы ждем от США по отношению к их главным союзникам — Франции и вообще Европе", — подчеркнул Ле Мэр.
Вчера, 17:57АкцентыНАТО смято. Франция обвинила США в злоупотреблении положениемПарижу давно не нравится заокеанское доминирование. Когда капризы суверена заставляют партнеров лебезить пред ним. Даже Германия под его напором согласилась повысить расходы на содержание НАТО. Вот и подумал Макрон, самое время стать всем и показать характер.
В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google, что вызвало сильную критику со стороны США.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино.
При этом в августе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между Парижем и Вашингтоном достигнуто соглашение: как только будет введен цифровой налог на международном уровне, Франция отменит свой налог для крупнейших цифровых компаний (GAFA).
09:25Сказано в эфире"Союзничество союзничеству рознь". США грозят Франции пошлинами Вашингтон пригрозил Парижу пошлинами на товары в размере $2,4 миллиарда в ответ на цифровой налог. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт-международник Дмитрий Офицеров-Бельский, у сторон давно друг к другу взаимные экономические претензии.