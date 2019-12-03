Во Франции ответили на планы США по санкциям против Парижа

ПАРИЖ, 3 дек — РИА Новости. Проект американских санкций против Парижа недопустим, заявил французский министр экономики и финансов Проект американских санкций против Парижа недопустим, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Radio Classique.

В случае их введения Евросоюз готов дать "сильный ответ", добавил он.

Как говорится в докладе торгового представителя США, Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это Вашингтон может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов.

"Мы посмотрим, какие будут окончательные решения. Но уже сам проект <...>, который может быть осуществлен в течение 30 дней, <...> — это не та манера поведения, которую мы ждем от США по отношению к их главным союзникам — Франции и вообще Европе", — подчеркнул Ле Мэр.

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google, что вызвало сильную критику со стороны США.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино.