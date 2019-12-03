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РИА Новости

США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 миллиарда

02:12 03.12.2019 (обновлено: 07:52 03.12.2019)
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© AP Photo / Stephen B. MortonРазгрузка судна-контейнеровоза в порту Саванна в США
Разгрузка судна-контейнеровоза в порту Саванна в США
© AP Photo / Stephen B. Morton
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов, говорится в докладе американского торгового представителя.
В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Это решение вызвало сильную критику со стороны США. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино. При этом в августе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между Парижем и Вашингтоном достигнуто соглашение: как только будет введен цифровой налог на международном уровне, Франция отменит свой налог для крупнейших цифровых компаний (GAFA).
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции на саммите G7 в Биаррице
26 августа, 19:26
Трамп отказался говорить о договоренностях с Парижем о налогах на вино
Торговый представитель США заявил, что "завершил первую часть расследования" по французскому цифровому налогу, и пришел к выводу, что он является "дискриминационным по отношению к компаниям США". В частности, речь идет о таких компаниях как Google, Apple, Facebook и Amazon.
В качестве ответной меры США рассматривают возможность введения пошлин на товары общей стоимостью до 2,4 миллиарда долларов.

"Решение торгового представителя посылает ясный сигнал, что США предпримут действия против цифровых налоговых режимов, которые дискриминируют компании США. Торговый представитель США сфокусирован на противодействии растущему протекционизму стран ЕС, которые несправедливо обращаются с американскими компаниями - будь то посредством цифровых налогов или  других усилий, направленных против ведущих цифровых компаний США", - говорится в заявлении.

Аналогичные расследования начаты в отношении Австрии, Италии и Турции, уточнили в ведомстве.
В октябре США на основании вердикта Органа по разрешению споров ВТО ввели новые пошлины в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Это было сделано в рамках компенсации ущерба США, нанесенного Евросоюзом из-за субсидирования Airbus.
Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем в ответ заявляла, что Еврокомиссия будет бороться до конца, чтобы убедить США не вводить торговые меры против ЕС по делу Airbus.
Вино
4 октября, 11:28
Французский министр назвал последствия введения пошлин США на продукцию ЕС
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Эммануэль МакронДональд ТрампФранцияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Великолепный тандем США-Украина, одни постоянно угрожают, другие постоянно требуют.
3 декабря, 06:58
EEvelina1290
1150001
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