В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в КБР

НАЛЬЧИК, 3 дек – РИА Новости. Состояние пятерых пострадавших в результате взрыва газа в частном доме в Чегемском районе Кабардино-Балкарии остается тяжелым, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
В 17.38 мск в понедельник в городе Чегем в частном доме взорвалась газовоздушная смесь. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, он был потушен в 19.59 мск. В результате пострадали пять человек, в том числе трое детей в возрасте от двух до четырех лет, которые доставлены в больницу в Нальчике.
"За ночь состояние пострадавших несколько стабилизировалось, но все пятеро остаются тяжелыми. Врачи делают все возможное, чтобы спасти их жизни", - сказала собеседница агентства.
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