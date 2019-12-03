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РИА Новости

Эрдоган прокомментировал подписание договора с Ливией по морским зонам

10:09 03.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 3 дек - РИА Новости. Турция не намерена вступать ни с кем в дискуссии от относительно вопросов, которые являются ее суверенным правом, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник, комментируя подписание с Ливией меморандума о взаимопонимании по морским зонам.
Подписание в конце ноября меморандума между Турцией и Ливией по морским зонам стало причиной дипломатических споров. Афины резко раскритиковали соглашение. Глава МИД Греции Никос Дендиас в понедельник заявил, что если посол Ливии до пятницы не представит текст меморандума, то будет объявлен персоной нон грата и выслан из Греции.
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"Мы подписали с Ливией договор в рамках международного права. Это наше суверенное право, и ни с кем дискутировать по этому поводу мы не будем", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре перед вылетом в Лондон на саммит НАТО.
Он добавил, что Греция может делать свои шаги, но "у Турции тоже есть право поступать по-своему".
Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что меморандум основан на международном праве, а острова не могут создавать зоны морской юрисдикции за пределами их территориальных вод. По словам Аксоя, например, небольшой греческий остров Кастелоризо, "как предполагается, создает зону морской юрисдикции в четыре тысячи раз больше, чем его собственная площадь".
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МИД ТурцииМИД Греции‎ЛивияГрецияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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