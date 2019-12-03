Эрдоган прокомментировал подписание договора с Ливией по морским зонам

АНКАРА, 3 дек - РИА Новости. Турция не намерена вступать ни с кем в дискуссии от относительно вопросов, которые являются ее суверенным правом, заявил президент Турция не намерена вступать ни с кем в дискуссии от относительно вопросов, которые являются ее суверенным правом, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник, комментируя подписание с Ливией меморандума о взаимопонимании по морским зонам.

Подписание в конце ноября меморандума между Турцией и Ливией по морским зонам стало причиной дипломатических споров. Афины резко раскритиковали соглашение. Глава МИД Греции Никос Дендиас в понедельник заявил, что если посол Ливии до пятницы не представит текст меморандума, то будет объявлен персоной нон грата и выслан из Греции.

"Мы подписали с Ливией договор в рамках международного права. Это наше суверенное право, и ни с кем дискутировать по этому поводу мы не будем", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре перед вылетом в Лондон на саммит НАТО.

Он добавил, что Греция может делать свои шаги, но "у Турции тоже есть право поступать по-своему".