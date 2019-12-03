Эрдоган назвал Россию одним из основных партнеров Турции

"Ожидается, что на саммите НАТО в Лондоне на повестке дня будут отношения с Китаем и Россией. Мы поддерживаем конструктивное взаимодействие, основанное на взаимопонимании с Китаем. Россия – также один из ведущих партнеров на международной арене. Но отношения с ней и другими странами - не альтернатива нашим отношениям с союзниками, а наоборот, их дополнение", - заявил Эрдоган журналистам перед вылетом в Лондон на саммит НАТО.