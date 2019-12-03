Эрдоган назвал Россию одним из основных партнеров Турции

АНКАРА, 3 дек - РИА Новости. РФ является одним из основных партнеров Турции, но отношения с ней не являются альтернативой отношениям с союзниками по НАТО, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"Ожидается, что на саммите НАТО в Лондоне на повестке дня будут отношения с Китаем и Россией. Мы поддерживаем конструктивное взаимодействие, основанное на взаимопонимании с Китаем. Россия – также один из ведущих партнеров на международной арене. Но отношения с ней и другими странами - не альтернатива нашим отношениям с союзниками, а наоборот, их дополнение", - заявил Эрдоган журналистам перед вылетом в Лондон на саммит НАТО.
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Он отметил, что Турция ведет многовекторную внешнюю политику, преследуя свои приоритеты, которые исходят из ее географического положения. По словам Эрдогана, "зонт безопасности", предоставляемый НАТО, очень важен для Турции.
"Но также ясно, что альянс нуждается в обновлении… НАТО должна действовать гораздо более решительно и эффективно, особенно перед лицом угроз со стороны террористических организаций", - добавил президент Турции.
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