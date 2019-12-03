Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Системы переводов Системы переводов Western Union Contact приостановили денежные переводы в Таджикистан , сообщила РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы Нацбанка Таджикистана Мавджуда Хасанова.

"Приостановка работы данных платежных систем имеет чисто технический характер, Contact заработает уже во второй половине дня вторника, а Western Union – в среду", - сказала она.

В Таджикистане 3 декабря запустили Национальный процессинговый центр, через который системы денежных переводов должны проводить операции без открытия счета. К нему пока подключились не все платежные системы, поэтому, переводы через них между Россией и Таджикистаном могут остановиться.