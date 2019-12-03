Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Системы переводов Western Union и Contact приостановили денежные переводы в Таджикистан, сообщила РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы Нацбанка Таджикистана Мавджуда Хасанова.
"Приостановка работы данных платежных систем имеет чисто технический характер, Contact заработает уже во второй половине дня вторника, а Western Union – в среду", - сказала она.
В Таджикистане 3 декабря запустили Национальный процессинговый центр, через который системы денежных переводов должны проводить операции без открытия счета. К нему пока подключились не все платежные системы, поэтому, переводы через них между Россией и Таджикистаном могут остановиться.
Таджикистан — второй по объему рынок денежных переводов из России после Узбекистана. В 2018 году объем денежных переводов без открытия счета составил 2,55 миллиарда долларов.