Сгоревший ангар в Петербурге принадлежит логистической компании

Сотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС

Сотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Ангар в Ангар в Петербурге , который полностью обрушился при крупном пожаре во вторник, принадлежит логистической компании, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС РФ.

Пожар начался в 02.13 по адресу Московское шоссе 54 в Пушкинском районе Петербурга. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания, которое полностью сгорело и обрушилось. Сведений о пострадавших не поступало, пожар локализован около 08.00 мск.

"Ангар принадлежит компании "Логистика – Терминал", - сказал собеседник агентства.

Согласно сайту этой компании, она занимается, в частности, приемом и отгрузкой крупнотоннажных контейнеров, доставляемых на автомобилях и по железной дороге, а также маркировкой и упаковкой грузов и их хранением. Комментарием "Логистики-Терминал" о последствиях пожара и предполагаемом размере ущерба РИА Новости пока не располагает.

Как сообщал РИА Новости представитель ведомства, в сгоревшем складе, предположительно, мог храниться каучук.

Ранее сообщалось, что для контроля состояния воздуха на месте пожара работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы комитета по природопользованию и Роспотребнадзора.