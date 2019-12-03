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РИА Новости

Сгоревший ангар в Петербурге принадлежит логистической компании

09:09 03.12.2019 (обновлено: 10:24 03.12.2019)
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© РИА Новости / МЧС России / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Сотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
© РИА Новости / МЧС России
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Сотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Ангар в Петербурге, который полностью обрушился при крупном пожаре во вторник, принадлежит логистической компании, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС РФ.
Пожар начался в 02.13 по адресу Московское шоссе 54 в Пушкинском районе Петербурга. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания, которое полностью сгорело и обрушилось. Сведений о пострадавших не поступало, пожар локализован около 08.00 мск.
"Ангар принадлежит компании "Логистика – Терминал", - сказал собеседник агентства.
Согласно сайту этой компании, она занимается, в частности, приемом и отгрузкой крупнотоннажных контейнеров, доставляемых на автомобилях и по железной дороге, а также маркировкой и упаковкой грузов и их хранением. Комментарием "Логистики-Терминал" о последствиях пожара и предполагаемом размере ущерба РИА Новости пока не располагает.
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Как сообщал РИА Новости представитель ведомства, в сгоревшем складе, предположительно, мог храниться каучук.
Ранее сообщалось, что для контроля состояния воздуха на месте пожара работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы комитета по природопользованию и Роспотребнадзора.
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Санкт-ПетербургПроисшествия
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