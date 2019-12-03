Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T09:07+0300
https://ria.ru/20191203/1561882366.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

Убившую отца омскую школьницу могут отправить на лечение

09:07 03.12.2019
860
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 3 дек – РИА Новости. Шестнадцатилетняя школьница в Омске, обвиняемая в жестоком убийстве отца из-за постоянных оскорблений, в момент совершения преступления была невменяемой, следствие просит суд отправить ее на принудительное лечение.
Как сообщалось ранее, трагедия произошла 12 мая этого года. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи обнаружили в квартире дома по улице Коммунальной тело 55-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями, в том числе со следами от молотка и ножа. По подозрению в убийстве была задержана 16-летняя дочь мужчины, которая рассказала, что отец постоянно оскорблял и ругал ее.
Сотрудник полиции
Вчера, 17:10
Выдумал "бородача". Житель Омска хотел спасти рассвирепевшую подругу
"Расследование завершено. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что девочка на момент совершения преступления была невменяемой. Дело направлено в суд для применения к ней мер принудительных мер медицинского характера", - сообщил РИА Новости во вторник представитель следственного управления СК РФ по региону.
В управлении подтвердили, что девочка нанесла отцу множество ударов, в том числе молотком и ножом, а также вылила ему на голову кипяток из чайника, после чего вызвала скорую и ушла из дома.
423442
Обсудить 1
ОмскПроисшествия
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о запрете торговли смесями с никотином
В НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина
Международный день инвалидов
Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане
В Дагестане задержали двух пособников боевиков
Президент Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве
Додон подтвердил, что у Плахотнюка были документы на другое имя
Пожарный
В Петербурге локализовали пожар в центре города
Действие тайфуна в городе Гамай провинции Северный Самар на Филиппинах
На Филиппинах отменили более сотни рейсов в преддверии тайфуна
Итальянская полиция
Италия выдворила двоих иностранцев из соображений госбезопасности
Алла Бут
Супруга и дочь Виктора Бута покинули США
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
В Приморье уволили главврача медцентра ДВФУ
Донецкий аэропорт
В ДНР заявили об обстреле донецкого аэропорта силовиками
Установка елки на главной площади Кузбасса
Поставщик рассказал о кемеровской елке за 18 миллионов рублей
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер Молдавии не видит оснований для отставки главы минобороны
Археологические раскопки в пустынной зоне Северного Прикаспия на территории Астраханской области
Археологи показали эффективный метод изучения прошлого евразийцев
Полиция
Приморец до смерти избил знакомого, убившего кошку
Сотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Сгоревший ангар в Петербурге принадлежит логистической компании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
11:00Экстренные службы уточнили число погибших в ДТП в Забайкалье детей
10:59В Петербурге задержали мужчину со автоматом после стрельбы у гаражей
10:56В Гонконге у генконсульства США сожгли картонную "голову" Трампа
10:54Лавров возложил венок к мемориалу Гейдара Алиева в Баку
10:52Правительство утвердило план мероприятий по развитию острова Русский
10:48В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Оренбурге
10:48Правительство Мордовии объяснило низкий уровень зарплат
10:45Семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом окажут помощь
10:45В Сирии началось 13-е совместное с Турцией патрулирование границы
10:42Россия поддержит повышение статуса Монголии в ШОС, заявил посол
10:41В Челябинске замдиректора дома престарелых осудили за взятку
10:36Число погибших в ДРК из-за Эболы превысило 2,2 тысячи человек
Лента новостейМолния