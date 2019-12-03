Убившую отца омскую школьницу могут отправить на лечение

НОВОСИБИРСК, 3 дек – РИА Новости. Шестнадцатилетняя школьница в Шестнадцатилетняя школьница в Омске , обвиняемая в жестоком убийстве отца из-за постоянных оскорблений, в момент совершения преступления была невменяемой, следствие просит суд отправить ее на принудительное лечение.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 12 мая этого года. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи обнаружили в квартире дома по улице Коммунальной тело 55-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями, в том числе со следами от молотка и ножа. По подозрению в убийстве была задержана 16-летняя дочь мужчины, которая рассказала, что отец постоянно оскорблял и ругал ее.

"Расследование завершено. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что девочка на момент совершения преступления была невменяемой. Дело направлено в суд для применения к ней мер принудительных мер медицинского характера", - сообщил РИА Новости во вторник представитель следственного управления СК РФ по региону.