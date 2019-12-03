Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-03T08:59+0300
https://ria.ru/20191203/1561881998.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149988/10/1499881056_0:333:3760:2448_1036x0_80_0_0_608d79830f0e4b631ec83b591e2d470c.jpg
РИА Новости

Ученые открыли соединения с гербицидным потенциалом из морского гриба

08:59 03.12.2019
102
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Лаборатория. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН вместе с немецкими коллегами открыли новый штамм морского гриба, биологические соединения из которого можно использовать в лекарствах и для борьбы с сорняками, сообщает ДВФУ.
В штамме морского гриба Penicillium piltunense, который был выделен из морского грунта у острова Сахалин, обнаружили шесть новых и три уже известных биологически активных соединения.
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
29 ноября, 07:53
В ДВФУ работают над методами предотвращения подземной миграции урана
"Одно из них обладает выраженной противовоспалительной активностью, остальные - гербицидным потенциалом, то есть, возможно, могут стать компонентами новых веществ для борьбы с сорняками", - говорится в сообщении.
По данным ученых, новые гербицидные соединения не появлялись на рынке уже около 30 лет.
Противовоспалительные свойства одного из соединений из гриба удалось подтвердить в результате эксперимента на клеточных линиях макрофагов, выделенных из организма мышей. В будущем новые вещества могут быть использованы для разработки противовоспалительных лекарств.
В дальнейшем ученые также планируют испытать все полученные соединения на противомикробную активность. Если она подтвердится, соединения могут стать кандидатами на разработку новых препаратов-антибиотиков.
Грибы-микромицеты рода Penicillium - одни из самых распространенных на нашей планете. Они растут на земле и в океане.
Главный научный сотрудник ИГАБМ СО РАН доктор геолого-минералогических наук Петр Николаевич Колосов
11 ноября, 12:41
Ученые исследуют древнейшие водные грибы, найденные на территории Якутии
200000
Обсудить 0
РИА НаукаДальневосточный федеральный университетРоссийская академия наукГерманияРоссия
Рекомендуем
Эндовенозная лазерная облитерация
Ученые выявили ряд осложнений при лазерном лечении варикоза
В Чите дебоширы перевернули служебную машину Росгвардии
В Чите дебоширы перевернули служебную машину Росгвардии
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Паводок в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Приморские аграрии, пострадавшие от наводнения, получили компенсации
Вид на Хобарт с вершины горы Веллингтон
Новозеландским партиям могут запретить брать иностранные пожертвования
Заготовка леса в Хабаровске
Счетная палата не нашла данных по лесам площадью больше Китая или США
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК проведет проверку после исчезновения 15-летней девочки в Краснодаре
Луна
НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского "Викрама"
Люминесцентные лампы, предназначенные к утилизации
В РосРАО рассказали, как будут зарабатывать на ртутных отходах
Девушка измеряет объем талии
Исследование показало, когда россияне начинают активно худеть
Подготовка к запуску грузового корабля Прогресс МС-13
Ракету с "Прогресс МС-13" установили на стартовом столе Байконура
Полиция
Приморец до смерти избил знакомого, убившего кошку
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян
Расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян завершено
Полицейский, Китай
Число жертв взрыва на заводе под Пекином достигло четырех человек
Ядерные отходы
РосРАО намерен перерабатывать до 350 видов опасных отходов
Пхеньян
МИД КНДР назвал диалог по денуклеаризации "уловкой" США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
11:00Экстренные службы уточнили число погибших в ДТП в Забайкалье детей
10:59В Петербурге задержали мужчину со автоматом после стрельбы у гаражей
10:56В Гонконге у генконсульства США сожгли картонную "голову" Трампа
10:54Лавров возложил венок к мемориалу Гейдара Алиева в Баку
10:52Правительство утвердило план мероприятий по развитию острова Русский
10:48В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Оренбурге
10:48Правительство Мордовии объяснило низкий уровень зарплат
10:45Семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом окажут помощь
10:45В Сирии началось 13-е совместное с Турцией патрулирование границы
10:42Россия поддержит повышение статуса Монголии в ШОС, заявил посол
10:41В Челябинске замдиректора дома престарелых осудили за взятку
10:36Число погибших в ДРК из-за Эболы превысило 2,2 тысячи человек
Лента новостейМолния