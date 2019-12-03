Ученые открыли соединения с гербицидным потенциалом из морского гриба

ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Ученые Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН вместе с немецкими коллегами открыли новый штамм морского гриба, биологические соединения из которого можно использовать в лекарствах и для борьбы с сорняками, сообщает ДВФУ.

В штамме морского гриба Penicillium piltunense, который был выделен из морского грунта у острова Сахалин, обнаружили шесть новых и три уже известных биологически активных соединения.

"Одно из них обладает выраженной противовоспалительной активностью, остальные - гербицидным потенциалом, то есть, возможно, могут стать компонентами новых веществ для борьбы с сорняками", - говорится в сообщении.

По данным ученых, новые гербицидные соединения не появлялись на рынке уже около 30 лет.

Противовоспалительные свойства одного из соединений из гриба удалось подтвердить в результате эксперимента на клеточных линиях макрофагов, выделенных из организма мышей. В будущем новые вещества могут быть использованы для разработки противовоспалительных лекарств.

В дальнейшем ученые также планируют испытать все полученные соединения на противомикробную активность. Если она подтвердится, соединения могут стать кандидатами на разработку новых препаратов-антибиотиков.