Инвесторы пожаловались в ЦБ на политику "Россетей", сообщили СМИ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ассоциация профессиональных инвесторов и независимые директора шести межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК), подконтрольных Ассоциация профессиональных инвесторов и независимые директора шести межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК), подконтрольных "Россетям" , в конце ноября направили письмо главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой повлиять на корпоративную политику "Россетей" в отношении МРСК, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо.

Авторы письма считают, что "Россети" негативно влияют на привлекательность МРСК, "в том числе и для возможного продвижения анонсированной в СМИ руководством холдинга концепции консолидации дочерних компаний, предусматривающей переход на единую акцию с материнской компанией". Сокращение стоимости МРСК повышает шансы на то, что акционеры дочерних обществ согласятся на консолидацию. "Инвесторам дают сигнал, что в дочерних обществах все нехорошо, а в материнской компании все хорошо, поэтому давайте консолидируемся", - пояснил источник издания в отрасли.

По мнению инвесторов и независимых директоров, советы директоров МРСК "превращены в бюрократические органы". Такие важные вопросы, как стратегия развития и система мотивации топ-менеджмента, рассматриваются заочно за несколько дней, а сроки отправки уведомлений о проведении заседаний советов директоров систематически нарушаются.

Также инвесторы указывают на "риски намеренного вывода" дочерних компаний из котировального списка Московской биржи. В комитетах советов директоров по аудиту МРСК большинство членов — сотрудники "Россетей", что может стать причиной делистинга. По данным авторов письма, в августе МРСК уже получили сообщения биржи о необходимости переизбрания комитетов по аудиту. Другое опасение инвесторов — "риски размытия своей доли в уставном капитале". Например, 1 октября были без обсуждения утверждены параметры очередной допэмиссии акций МРСК Юга, которая увеличит капитал общества в 2,5 раза по цене, более чем в 1,5 раза превышающей рыночную стоимость, отмечается в письме.

В "Россетях" заявили газете, что никаких действий по выводу МРСК из котировальных листов биржи компания не осуществляет. МРСК действительно получили уведомления от Московской биржи, однако, по данным "Россетей", этот вопрос был инициирован обращением к бирже членов советов директоров, избранных на квоту миноритариев. Представитель Московской биржи сообщил изданию, что биржа регулярно анализирует информацию и уведомляет эмитентов в случае несоблюдения ими требований по листингу. Прежде чем принимать решение о возможных изменениях уровня листинга, биржа предоставляет эмитентам срок на устранение нарушений, добавил он. В ЦБ на запрос газеты не ответили.

Авторы письма полагают, что решать проблемы в суде "малоэффективно", поскольку кодекс корпоративного управления носит рекомендательный характер. На действия "Россетей" может повлиять ЦБ, поэтому инвесторы просят регулятора "направить предписание руководству "Россетей" о риске исключения материнской компании из высшего котировального списка" биржи. В "Россетях" газете заявили, что подобных рисков не видят.