Власти Новосибирской области направили мобильный флюорограф в Искитим

НОВОСИБИРСК, 3 дек – РИА Новости. Минздрав Минздрав Новосибирской области направил мобильный флюорограф в город Искитим , где отмечается неблагоприятная ситуация по заболеваемости туберкулезом.

Накануне сайт Тайга.инфо сообщил со ссылкой на местных жителей, что в почти 60-тысячном городе Искитиме перестали работать оба аппарата флюорографии.

"Министерство здравоохранения Новосибирской области направило мобильный флюорограф в Искитим для дополнительного обслуживания пациентов во время ремонта аппарата ФЛГ поликлинического отделения №2 ГБУЗ НСО "Искитимская центральная городская больница". В настоящий момент флюорограф, ранее вышедший из строя, уже работает", - сообщает во вторник облправительство.

Таким образом, теперь в городе работают два аппарата – стационарный и мобильный, отметили в правительстве области.