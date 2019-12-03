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РИА Новости

Власти Новосибирской области направили мобильный флюорограф в Искитим

08:15 03.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМобильный флюорограф
Мобильный флюорограф
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Мобильный флюорограф. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 3 дек – РИА Новости. Минздрав Новосибирской области направил мобильный флюорограф в город Искитим, где отмечается неблагоприятная ситуация по заболеваемости туберкулезом.
Накануне сайт Тайга.инфо сообщил со ссылкой на местных жителей, что в почти 60-тысячном городе Искитиме перестали работать оба аппарата флюорографии.
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"Министерство здравоохранения Новосибирской области направило мобильный флюорограф в Искитим для дополнительного обслуживания пациентов во время ремонта аппарата ФЛГ поликлинического отделения №2 ГБУЗ НСО "Искитимская центральная городская больница". В настоящий момент флюорограф, ранее вышедший из строя, уже работает", - сообщает во вторник облправительство.
Таким образом, теперь в городе работают два аппарата – стационарный и мобильный, отметили в правительстве области.
"Стоит отметить, что до конца года в поликлиническом отделении №1 ГБУЗ НСО "Искитимская центральная городская больница" будет установлен новый флюорограф. Уже завершены конкурсные процедуры, определен поставщик оборудования", - также сообщили в кабмине.
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ИскитимНовосибирская областьОбщество
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