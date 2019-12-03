Россиян среди пострадавших в крупном ДТП в Казахстане нет

АЛМА-АТА, 3 дек – РИА Новости. Граждан России нет среди пострадавших в крупном ДТП с участием автобуса на юго-западе Граждан России нет среди пострадавших в крупном ДТП с участием автобуса на юго-западе Казахстана , сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства со ссылкой на имеющуюся к настоящему времени информацию.

Утром во вторник на автодороге Кызылорда - Кумколь в Кызылординской области из-за гололеда опрокинулся автобус, в котором находилось 36 человек. Восемь человек погибли.

"По сведениям, которыми на данный момент располагает генеральное консульство Российской Федерации в Алма-Ате, российских граждан среди погибших и пострадавших нет", - сообщили в посольстве.

Как сообщил журналистам в кулуарах правительства заместитель председателя комитета административной полиции МВД Казахстана Жанат Абрахманов, по предварительным данным, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Казахстана.

"Это ведомственный автобус нефтяной компании, которая зарегистрирована в городе Шымкент, работает в Кумколе. Там детей не было. Это сотрудники нефтяной компании. На работу ехали в Кумколь. Пока первая информация такая", - сказал Абдрахманов.