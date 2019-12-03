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РИА Новости

Россиян среди пострадавших в крупном ДТП в Казахстане нет

07:54 03.12.2019 (обновлено: 08:33 03.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНур-Султан
Нур-Султан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Нур-Султан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 3 дек – РИА Новости. Граждан России нет среди пострадавших в крупном ДТП с участием автобуса на юго-западе Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства со ссылкой на имеющуюся к настоящему времени информацию.
Утром во вторник на автодороге Кызылорда - Кумколь в Кызылординской области из-за гололеда опрокинулся автобус, в котором находилось 36 человек. Восемь человек погибли.
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"По сведениям, которыми на данный момент располагает генеральное консульство Российской Федерации в Алма-Ате, российских граждан среди погибших и пострадавших нет", - сообщили в посольстве.
Как сообщил журналистам в кулуарах правительства заместитель председателя комитета административной полиции МВД Казахстана Жанат Абрахманов, по предварительным данным, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Казахстана.
"Это ведомственный автобус нефтяной компании, которая зарегистрирована в городе Шымкент, работает в Кумколе. Там детей не было. Это сотрудники нефтяной компании. На работу ехали в Кумколь. Пока первая информация такая", - сказал Абдрахманов.
По его данным, сейчас на месте происшествия работают следственные органы, будут проведены различные экспертизы.
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Кызылординская областьРоссияКазахстанВ мире
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