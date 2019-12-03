Число жертв ДТП с автобусом в Казахстане выросло до восьми человек

АЛМА-АТА, 3 дек – РИА Новости. Число погибших в результате опрокидывания автобуса на трассе на юго-западе Казахстана выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
Утром во вторник на автодороге Кызылорда - Кумколь в Кызылординской области из-за гололеда опрокинулся автобус, в котором находились более 30 человек. Ранее сообщалось о семи погибших.
"Еще одного погибшего нашли на месте ДТП. Всего погибших - восемь, в салоне находились 36 пассажиров", - сказал представитель КЧС.