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РИА Новости

Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек

06:35 03.12.2019 (обновлено: 06:36 03.12.2019)
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 3 дек - РИА Новости. Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
Ранее Нурахметов сообщил, что утром во вторник на автодороге Кызылорда - Кумколь в Кызылординской области из-за гололеда опрокинулся автобус, в котором находилось 50 человек. Ранее сообщалось о шести жертвах и 29 пострадавших.
"В салоне находились 35 человек. Погибших семь, из которых один скончался по дороге в больницу", - сказал Нурахметов.
Последствия ДТП с автобусом в Забайкальском крае
05:38
Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
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