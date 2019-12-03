Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек

АЛМА-АТА, 3 дек - РИА Новости. Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
Ранее Нурахметов сообщил, что утром во вторник на автодороге Кызылорда - Кумколь в Кызылординской области из-за гололеда опрокинулся автобус, в котором находилось 50 человек. Ранее сообщалось о шести жертвах и 29 пострадавших.
"В салоне находились 35 человек. Погибших семь, из которых один скончался по дороге в больницу", - сказал Нурахметов.