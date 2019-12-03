Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до шести человек

АЛМА-АТА, 3 дек - РИА Новости. Число жертв крушения автобуса на трассе на юго-западе Казахстана выросло до шести, пострадавших до 29, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
Ранее Нурахметов сообщил, что утром во вторник на автодороге Кызылорда - Кумколь в Кызылординской области из-за гололеда опрокинулся автобус, в котором находилось 50 человек. Сначала сообщалось о четырёх жертвах и 15 пострадавших.
"Обнаружены еще два погибших и извлечены 14 пострадавших. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - сказал он.