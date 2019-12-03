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РИА Новости

Суд оставил под стражей охранника колледжа в Благовещенске

06:01 03.12.2019 (обновлено: 06:20 03.12.2019)
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© Фото : СК РФЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© Фото : СК РФ
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 дек - РИА Новости. Амурский областной суд оставил под стражей охранника ЧОП "Сириус-А" Олега Ермолова, арестованного после стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ, устроенной студентом, передает корреспондент РИА Новости.
Благовещенский городской суд 19 ноября арестовал Ермолова до 14 января 2020 года, 22 ноября адвокат охранника Диана Будко сообщила агентству об обжаловании ареста.

"Постановление суда оставить без изменения, жалобу адвоката - без удовлетворения", - сказала судья.

Адвокат Будко ходатайствовала о замене меры пресечения на домашний арест. Во вторник судья, рассматривая апелляцию, сообщила, что из СИЗО были запрошены сведения о состоянии здоровья охранника. Ермолов ожидает плановой консультации кардиолога и инфекциониста: он ранее перенес инфаркт миокарда, у него гепатит.
"Как я мог препятствовать стрельбе? Я не Александр Матросов грудью на ружье кидаться. Я даже не понимаю, в чем меня обвиняют. Металлоискателя у меня не было, турникета (в колледже) - и того не было. Как я могу препятствовать (следствию)? Там свидетелей половина колледжа, 500 человек. Помешать следствию я никак не могу, никого не знаю. Я никуда не собираюсь скрываться. Домашнего ареста было бы достаточно", - сказал Ермолов, с ним из СИЗО была установлены видеоконференцсвязь.
"Обсудим с подзащитным дальнейшую кассацию во Владивосток. Я с ним разговаривала, он не понимает, почему он в СИЗО, давления на него там не оказывается", - сказала Будко журналистами после судебного заседания во вторник.
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране.
Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
29 ноября, 08:24
В Приамурье министр проверила охрану колледжа, где произошла стрельба
Гендиректор ЧОП "Сириус-А" Сергей Андрющенко решением Благовещенского городского суда 16 ноября был арестован до 14 января 2020 года, его адвокат в апелляции просил заменить меру пресечения на более мягкую, но 26 ноября Амурский областной суд оставил его под стражей.
Ермолова обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Он ранее судим за особо тяжкое преступление, у него двое малолетних детей.
Во время избрания ему меры пресечения в Благовещенском городском суде Ермолов сообщил на заседании, что не считает себя виновным.
В ноябре глава регионального управления СК РФ Станислав Белянский сообщил журналистам, что студент пронес ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете. Руководитель Росгвардии по Амурской области Юрий Шишленин сообщал, что охранник, который находился на посту, проходил по временному документу, разряда об охранной деятельности не имел, не был оформлен должным образом.
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Благовещенский городской судСледственный комитет РФАмурская областьБлаговещенскПроисшествия
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