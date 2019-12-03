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РИА Новости

В Петербурге при крупном пожаре в ангаре никто не пострадал

05:49 03.12.2019 (обновлено: 10:23 03.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. При крупном пожаре в ангаре в Санкт-Петербурге никто не пострадал, сообщил журналистам начальник городского ГУМЧС Алексей Аникин.
Ранее сообщалось, что пожар начался в 02.13 по адресу Московское шоссе 54 в Пушкинском районе Петербурга. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания, конструкции обрушились. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях.
"В настоящее время на пожаре работают 220 человек личного состава, 49 единиц техники. Погибших, пострадавших нет. Работы продолжаются", - сказал Аникин.
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По его словам, общая площадь склада составляет 12 тысяч квадратных метров, площадь активного горения - 6 тысяч квадратных метров.
"Основные усилия личного состава сосредоточены на защиту не горящих контейнеров и штабелей строительных материалов различной направленности - здесь есть и каучук, и фанера, и другие материалы", - отметил начальник ГУМЧС по Санкт-Петербургу.
Добавляется, что для ликвидации пожара созданы девять боевых участков, работают 28 звеньев ГДЗС, 25 водяных стволов, производится пенная атака с пожарного поезда.
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Санкт-ПетербургПроисшествия
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