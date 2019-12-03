В Петербурге при крупном пожаре в ангаре никто не пострадал

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. При крупном пожаре в ангаре в При крупном пожаре в ангаре в Санкт-Петербурге никто не пострадал, сообщил журналистам начальник городского ГУМЧС Алексей Аникин.

Ранее сообщалось, что пожар начался в 02.13 по адресу Московское шоссе 54 в Пушкинском районе Петербурга. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания, конструкции обрушились. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях.

"В настоящее время на пожаре работают 220 человек личного состава, 49 единиц техники. Погибших, пострадавших нет. Работы продолжаются", - сказал Аникин.

По его словам, общая площадь склада составляет 12 тысяч квадратных метров, площадь активного горения - 6 тысяч квадратных метров.

"Основные усилия личного состава сосредоточены на защиту не горящих контейнеров и штабелей строительных материалов различной направленности - здесь есть и каучук, и фанера, и другие материалы", - отметил начальник ГУМЧС по Санкт-Петербургу.

Добавляется, что для ликвидации пожара созданы девять боевых участков, работают 28 звеньев ГДЗС, 25 водяных стволов, производится пенная атака с пожарного поезда.