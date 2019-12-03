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РИА Новости

В загоревшемся в Петербурге ангаре мог храниться каучук

05:25 03.12.2019 (обновлено: 10:23 03.12.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. В ангаре в Петербурге, где произошел крупный пожар, мог храниться каучук, сообщили РИА Новости в городском ГУМЧС.
Пожар начался в 02.13 по адресу Московское шоссе 54 в Пушкинском районе Петербурга. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания, конструкции обрушились. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях. Ранее сообщалось, что к тушению привлечены 220 человек и 49 единиц техники, также к месту пожара направлены два пожарных поезда. Сведений о пострадавших не поступало.
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"Пока сказать точно о том, что находится в ангаре, не можем. Предположительно, там мог храниться каучук", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что для контроля состояния воздуха на месте пожара работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы комитета по природопользованию и Роспотребнадзора.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб региона, в горящем складе хранились каучук и фанера, технический углерод и нитрат кальция.
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