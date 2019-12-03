В Казахстане в результате ДТП с автобусом погибли четыре человека

АЛМА-АТА, 3 дек - РИА Новости. Четверо погибших и 15 пострадавших обнаружены на месте опрокидывания автобуса на трассе в Казахстане, аварийно-спасательные работы продолжаются, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.
Ранее он сообщил, что утром во вторник на автодороге Кызылорда (на юге) - Кумколь (под Нур-Султаном) из-за гололеда опрокинулся автобус, в котором, по предварительным данным, находилось 50 человек.
"По состоянию на 07.56 (04.56 мск) на месте происшествия обнаружено 4 погибших. 15 пострадавших извлечены. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы", - сказал представитель КЧС.