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РИА Новости

В Казахстане в результате ДТП с автобусом погибли четыре человека

05:24 03.12.2019
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 3 дек - РИА Новости. Четверо погибших и 15 пострадавших обнаружены на месте опрокидывания автобуса на трассе в Казахстане, аварийно-спасательные работы продолжаются, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.
Ранее он сообщил, что утром во вторник на автодороге Кызылорда (на юге) - Кумколь (под Нур-Султаном) из-за гололеда опрокинулся автобус, в котором, по предварительным данным, находилось 50 человек.
"По состоянию на 07.56 (04.56 мск) на месте происшествия обнаружено 4 погибших. 15 пострадавших извлечены. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы", - сказал представитель КЧС.
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