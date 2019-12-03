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Война в Сирии
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РИА Новости

Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Алеппо

05:16 03.12.2019 (обновлено: 05:17 03.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи
Раздача гуманитарной помощи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Раздача гуманитарной помощи. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 3 дек - РИА Новости. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию для жителей сирийской провинции Алеппо.
Российские военные раздали более 500 пакетов с продуктами. В их состав в числе прочего входят рис, мука, сахар, чай и сгущеное молоко.
По словам офицера ЦПВС Адама Евлоева, помощь оказана малоимущим людям, семьям погибших военнослужащих и детям.
"В основном это были женщины и дети с прилегающей территории. Они малоимущие. Такие акции мы силами ЦПВС организуем раз в три дня именно на этой территории", - сказал он журналистам.
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Местный житель Альмир Эль-Мотавши рассказал, что раньше здесь жили богато, и бедных не было.
"Наши люди жили в достатке. Теперь мы за чертой бедности. И вот эти пакеты теперь на вес золота", - заявил он.
Другой житель провинции Алеппо Мохамед Мообаб Али также отметил ценность российской гуманитарной помощи.
"Мы потеряли своих детей, жены потеряли мужей. Много детей, их надо кормить, одевать. Денег на все не найти. Поэтому то, что нам дарит Россия, это огромная помощь. Старейшина нам сообщает, когда придет колонна, и сюда приходят не только жители нашей общины, но и соседи", - сказал он.
Сотрудники ЦПВС в середине ноября объявили о начале работы сразу нескольких пунктов выдачи гуманитарной помощи для жителей северных и северо-восточных районов Сирии. Пункты начали работать в городах и мелких населённых пунктах, оказавшихся фактически отрезанными от центральных частей провинции Алеппо.
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Война в СирииСирияРоссияАлеппо
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