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РИА Новости

Bloomberg: в ОПЕК предрекли конец "золотого века" сланцевой нефти

04:56 03.12.2019 (обновлено: 10:21 03.12.2019)
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© AP Photo / David ZalubowskiДобыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
© AP Photo / David Zalubowski
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министры Организации стран — экспортеров нефти считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ОПЕК.
По мнению членов организации, в 2020 году рост добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах замедлится по сравнению с предыдущим периодом.
Такой же оценки, как указывает Bloomberg, придерживаются и нефтяные трейдеры. Так, аналитики Vitol Group ожидают, что добыча нефти в США в период с декабря 2019 года по декабрь 2020-го увеличится на 700 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ростом в 1,1 миллиона баррелей с конца 2018 года по конец 2019-го.
Вместе с тем замедление роста не означает его отсутствие. В то время как американские независимые компании, добывающие сланцевую нефть, объявляют о сокращении расходов, крупные игроки, вероятно, продолжат наращивать ее производство, отмечает Bloomberg.
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При этом самой большой проблемой для стран ОПЕК является не американская сланцевая нефть, а общий рост добычи черного золота в таких странах, как Бразилия и Норвегия, подчеркивает агентство.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись.
В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию, и действует до конца марта 2020 года.
Следующие заседания представителей стран ОПЕК+, где должен обсуждаться вопрос продления договоренностей, запланированы на 5-6 декабря.
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ОПЕКСШАЭкономика
Популярные комментарии
Хааа...пророки нашлись...дети...им бы статейки писать, а не пророчеством заниматься.
3 декабря, 06:43
FGFedor Grojs
52710220
А для России прогноз очень просто сделать. Цена на внутреннем рынке будет постоянно расти. В параллельной новости сообщают, что цена на российский газ в Европе минимальная за последние 15 лет, т.е. соответствует 2004 году. Газпром не долго думая поднимает цены для внутреннего рынка и стран ближнего зарубежья. Так что рост цен соответственно на нефть и электроэнергию, а далее на транспортировку и в конечном итоге рост на продукцию. Давайте продолжайте в том же духе товарищ ВВ....
3 декабря, 09:58
uuruss
6231005
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