Bloomberg: в ОПЕК предрекли конец "золотого века" сланцевой нефти

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министры Организации стран — экспортеров нефти считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в ОПЕК. Министры Организации стран — экспортеров нефти считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в

По мнению членов организации, в 2020 году рост добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах замедлится по сравнению с предыдущим периодом.

Такой же оценки, как указывает Bloomberg, придерживаются и нефтяные трейдеры. Так, аналитики Vitol Group ожидают, что добыча нефти в США в период с декабря 2019 года по декабрь 2020-го увеличится на 700 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ростом в 1,1 миллиона баррелей с конца 2018 года по конец 2019-го.

Вместе с тем замедление роста не означает его отсутствие. В то время как американские независимые компании, добывающие сланцевую нефть, объявляют о сокращении расходов, крупные игроки, вероятно, продолжат наращивать ее производство, отмечает Bloomberg.

При этом самой большой проблемой для стран ОПЕК является не американская сланцевая нефть, а общий рост добычи черного золота в таких странах, как Бразилия и Норвегия, подчеркивает агентство.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись.

В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию, и действует до конца марта 2020 года.