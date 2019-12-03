Автобус с 50 пассажирами опрокинулся на трассе в Казахстане

"На автодороге Кызылорда (на юге) - Кумколь (под Нур-Султаном) из-за гололеда водитель пассажирского автобуса не справившись с рулевым управлением допустил её опрокидывание. Предварительно в салоне находились 50 пассажиров. Количество пострадавших устанавливается", - сказал Нурахметов.