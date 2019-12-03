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РИА Новости

Автобус с 50 пассажирами опрокинулся на трассе в Казахстане

04:56 03.12.2019
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 3 дек - РИА Новости. Автобус опрокинулся на трассе в Казахстане из-за гололеда, количество пострадавших устанавливается, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД Казахстана по ЧС Нурсултан Нурахметов.
По его данным, ДТП произошло утром во вторник.
"На автодороге Кызылорда (на юге) - Кумколь (под Нур-Султаном) из-за гололеда водитель пассажирского автобуса не справившись с рулевым управлением допустил её опрокидывание. Предварительно в салоне находились 50 пассажиров. Количество пострадавших устанавливается", - сказал Нурахметов.
По его информации, автобус следовал по маршруту Кумколь - Кызылорда. Происшествие произошло в 85 километрах от Кызылорды На базе областного департамента по ЧС организован оперативный штаб.
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