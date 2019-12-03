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РИА Новости

Химико-радиометрическая лаборатория работает на пожаре в Петербурге

04:43 03.12.2019 (обновлено: 09:05 03.12.2019)
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© РИА Новости / МЧС РоссииСотрудники противопожарной службы МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
© РИА Новости / МЧС России
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы комитета по природопользованию и Роспотребнадзора работают на месте крупного пожара в ангаре в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Ранее сообщалось, что информация о пожаре в ангаре размерами 150 на 80 метров и высотой 15 метров поступила в 2.13 мск. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях. Пожар произошел на площади в 12 тысяч квадратных метров, конструкции обрушились по всей площади. Сведений о пострадавших не поступало.
"Для контроля состояния воздуха на месте пожара работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы комитета по природопользованию и Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Пожарный поезд
04:00
Пожарный поезд направили к месту пожара в ангаре в Петербурге
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