Химико-радиометрическая лаборатория работает на пожаре в Петербурге

Ранее сообщалось, что информация о пожаре в ангаре размерами 150 на 80 метров и высотой 15 метров поступила в 2.13 мск. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях. Пожар произошел на площади в 12 тысяч квадратных метров, конструкции обрушились по всей площади. Сведений о пострадавших не поступало.