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РИА Новости

Пожарный поезд направили к месту пожара в ангаре в Петербурге

04:00 03.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой Красноярской железной дорогиПожарный поезд
Пожарный поезд
© Фото : предоставлено пресс-службой Красноярской железной дороги
Пожарный поезд. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Еще один дополнительный пожарный поезд направлен к месту пожара в ангаре в Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что информация о пожаре в ангаре размерами 150 на 80 метров и высотой 15 метров поступила в 2.13 мск. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях. Пожар произошел на площади в 12 тысяч квадратных метров, конструкции обрушились по всей площади. Сведений о пострадавших не поступало. Всего к ликвидации пожара были привлечены 112 человек и 24 единиц техники. К месту следовал пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.
"К месту пожара в районе Шушар направлен дополнительно еще один пожарный поезд. Проводится наращивание группировки, на данный момент привлечены 220 человек личного состава и 49 единиц техники", - говорится в сообщении.
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