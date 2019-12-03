Пожарные удвоили группировку на месте тушения ангара в Петербурге

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Группировка пожарных на месте тушения ангара на юге Петербурга удвоена, на место идет второй пожарный поезд, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Пожар начался в 02.13 по адресу Московское шоссе 54. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания, конструкции обрушились. Ранее сообщалось, что к тушению привлечены 112 человек и 24 единицы техники, идет пожарный поезд.
"К месту направлен дополнительно еще один пожарный поезд. Проводится наращивание группировки, на данный момент привлечены 220 человек личного состава и 49 единиц техники", - говорится в сообщении.
Вчера, 10:40В Брянске потушили пожар на складе