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РИА Новости

Пожарные удвоили группировку на месте тушения ангара в Петербурге

03:58 03.12.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Группировка пожарных на месте тушения ангара на юге Петербурга удвоена, на место идет второй пожарный поезд, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Пожар начался в 02.13 по адресу Московское шоссе 54. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания, конструкции обрушились. Ранее сообщалось, что к тушению привлечены 112 человек и 24 единицы техники, идет пожарный поезд.
"К месту направлен дополнительно еще один пожарный поезд. Проводится наращивание группировки, на данный момент привлечены 220 человек личного состава и 49 единиц техники", - говорится в сообщении.
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