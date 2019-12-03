Пожарные удвоили группировку на месте тушения ангара в Петербурге

Пожар начался в 02.13 по адресу Московское шоссе 54. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания, конструкции обрушились. Ранее сообщалось, что к тушению привлечены 112 человек и 24 единицы техники, идет пожарный поезд.