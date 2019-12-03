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РИА Новости

В Санкт-Петербурге горит ангар на площади 12 тысяч квадратных метров

03:49 03.12.2019 (обновлено: 10:22 03.12.2019)
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© РИА Новости / МЧС России / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Сотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
© РИА Новости / МЧС России
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ангар полыхает на Московском шоссе юге Петербурга на 12 тысячах квадратных метров, конструкции обрушились по всей площади, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"В 02.13 поступила информация о том, что по адресу Санкт-Петербург, Пушкинский район, Московское шоссе 54, в ангаре размерами 150×80 метров и высотой 15 метров произошёл пожар", - говорится в сообщении.
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Ангар расположен в промзоне в складских помещениях. По этому адресу находится Пушкинский таможенный пост.
"В 02.59 ранг пожара увеличен до номера 4. Происходит горение ангара по всей площади, произошло обрушение конструкций ангара", - сообщает МЧС.
Сведений о пострадавших не поступало.
Всего к ликвидации пожара привлечены 112 человек и 24 единиц техники. К месту следует пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.
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МЧС РФПушкинский район (Санкт-Петербург)Санкт-ПетербургПроисшествия
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