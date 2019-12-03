В Санкт-Петербурге горит ангар на площади 12 тысяч квадратных метров

Сотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ангар полыхает на Московском шоссе юге Ангар полыхает на Московском шоссе юге Петербурга на 12 тысячах квадратных метров, конструкции обрушились по всей площади, сообщили РИА Новости в МЧС России.

"В 02.13 поступила информация о том, что по адресу Санкт-Петербург, Пушкинский район , Московское шоссе 54, в ангаре размерами 150×80 метров и высотой 15 метров произошёл пожар", - говорится в сообщении.

Ангар расположен в промзоне в складских помещениях. По этому адресу находится Пушкинский таможенный пост.

"В 02.59 ранг пожара увеличен до номера 4. Происходит горение ангара по всей площади, произошло обрушение конструкций ангара", - сообщает МЧС.

Сведений о пострадавших не поступало.

Всего к ликвидации пожара привлечены 112 человек и 24 единиц техники. К месту следует пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.