В Британии задержали подозреваемого в совершении наезда на школьников

Автомобиль в британском графстве Эссекс сбил в понедельник группу школьников . ДТП произошло в 15.20 по местному времени (18.20 мск), когда заканчиваются занятия в школах. Водитель серебристого автомобиля Ford KA не остановился после столкновения и скрылся с места происшествия. Погиб 12-летний подросток. Также в аварии пострадали два подростка 15 лет, подросток 13 лет, девушка 16 лет и 53-летняя женщина. Полиция сообщила, что водитель автомобиля находится в розыске, правоохранители возбудили дело по статье "убийство".