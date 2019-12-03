В Британии задержали подозреваемого в совершении наезда на школьников

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Британская полиция задержала мужчину, подозреваемого в наезде на автомобиле на группу школьников в понедельник, в результате инцидента погиб 12-летний подросток, сообщает полиция Эссекса.
"51-летний мужчина был задержан по подозрению в ряде преступлений, включая убийство и покушение на убийство", - говорится в Twitter полиции.
Автомобиль в британском графстве Эссекс сбил в понедельник группу школьников . ДТП произошло в 15.20 по местному времени (18.20 мск), когда заканчиваются занятия в школах. Водитель серебристого автомобиля Ford KA не остановился после столкновения и скрылся с места происшествия. Погиб 12-летний подросток. Также в аварии пострадали два подростка 15 лет, подросток 13 лет, девушка 16 лет и 53-летняя женщина. Полиция сообщила, что водитель автомобиля находится в розыске, правоохранители возбудили дело по статье "убийство".