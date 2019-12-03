Первая леди США показала рождественский интерьер Белого дома

В помещениях Белого дома установлены рождественские ели. Также в резиденции можно увидеть стол с макетами моста "Золотые ворота" в Сан-Франциско, Белого дома и статуи Свободы.

Главную новогоднюю елку Белого дома доставили в президентскую резиденцию в Вашингтоне из штата Пенсильвания 25 ноября. Ее встретила Меланья Трамп, хотя в 2018 году в церемонии также принимал участие президент Дональд Трамп, а в 2017 году вместе с Меланьей ель встречал сын президентской четы - Баррон.