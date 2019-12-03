Первая леди США показала рождественский интерьер Белого дома

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп показала, как украшен к Рождеству Белый дом.
"Дух Америки сияет в Белом доме", - написала Меланья.
“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd— Melania Trump (@FLOTUS) 2 декабря 2019 г.
Главным цветом праздничного убранства стал белый с вкраплениями красного.
В помещениях Белого дома установлены рождественские ели. Также в резиденции можно увидеть стол с макетами моста "Золотые ворота" в Сан-Франциско, Белого дома и статуи Свободы.
В Зеленой комнате Белого дома находятся адвент-календари. Лестницы украшены хвойными гирляндами с зелеными бантами. Камин в парадной столовой декорирован красными розами.
Главную новогоднюю елку Белого дома доставили в президентскую резиденцию в Вашингтоне из штата Пенсильвания 25 ноября. Ее встретила Меланья Трамп, хотя в 2018 году в церемонии также принимал участие президент Дональд Трамп, а в 2017 году вместе с Меланьей ель встречал сын президентской четы - Баррон.