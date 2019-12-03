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РИА Новости

Первая леди США показала рождественский интерьер Белого дома

03:33 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп показала, как украшен к Рождеству Белый дом.
Видео с оформлением резиденции президента США опубликовано в Twitter Меланьи и Белого дома.
"Дух Америки сияет в Белом доме", - написала Меланья.
Главным цветом праздничного убранства стал белый с вкраплениями красного.
В помещениях Белого дома установлены рождественские ели. Также в резиденции можно увидеть стол с макетами моста "Золотые ворота" в Сан-Франциско, Белого дома и статуи Свободы.
В Зеленой комнате Белого дома находятся адвент-календари. Лестницы украшены хвойными гирляндами с зелеными бантами. Камин в парадной столовой декорирован красными розами.
Главную новогоднюю елку Белого дома доставили в президентскую резиденцию в Вашингтоне из штата Пенсильвания 25 ноября. Ее встретила Меланья Трамп, хотя в 2018 году в церемонии также принимал участие президент Дональд Трамп, а в 2017 году вместе с Меланьей ель встречал сын президентской четы - Баррон.
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Меланья ТрампДональд ТрампРождествоСШАTwitterВ мире
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