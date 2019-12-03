МВД работает над приложением для записи нарушений ПДД

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министерство внутренних дел России совместно с Минкомсвязи прорабатывает возможность создания мобильного приложения, позволяющего фиксировать случаи нарушения Правил дорожного движения (ПДД) и отправлять данные в МВД.

Об этом сообщается в ответе начальника отдела по работе с обращениями граждан главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Анны Горюновой на запрос депутата законодательного собрания Ленобласти Владимира Петрова (копия есть в распоряжении РИА Новости).

Ранее Петров предлагал главе МВД Владимиру Колокольцеву разработать систему вознаграждения водителей, сообщивших ГИБДД о нарушителях на дорогах. Так, по предложению парламентария, если водитель стал свидетелем явного нарушения ПДД другим автовладельцем и сообщил о правонарушении полиции, он может рассчитывать, "что часть штрафа нарушителя пойдет на погашение транспортного или иного налога заявителя".

"Инициатива создания на федеральном уровне сервиса, предоставляющего гражданам возможность самостоятельной видеофиксации замеченных ими нарушений правил дорожного движения и отправки в МВД России посредством мобильного приложения, поддерживается. Совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации прорабатывается возможность создания сервиса", - говорится в ответе на имя Петрова.