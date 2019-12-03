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РИА Новости

МВД работает над приложением для записи нарушений ПДД

03:22 03.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел РФ
Здание Министерства внутренних дел РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства внутренних дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министерство внутренних дел России совместно с Минкомсвязи прорабатывает возможность создания мобильного приложения, позволяющего фиксировать случаи нарушения Правил дорожного движения (ПДД) и отправлять данные в МВД.
Об этом сообщается в ответе начальника отдела по работе с обращениями граждан главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Анны Горюновой на запрос депутата законодательного собрания Ленобласти Владимира Петрова (копия есть в распоряжении РИА Новости).
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Ранее Петров предлагал главе МВД Владимиру Колокольцеву разработать систему вознаграждения водителей, сообщивших ГИБДД о нарушителях на дорогах. Так, по предложению парламентария, если водитель стал свидетелем явного нарушения ПДД другим автовладельцем и сообщил о правонарушении полиции, он может рассчитывать, "что часть штрафа нарушителя пойдет на погашение транспортного или иного налога заявителя".
"Инициатива создания на федеральном уровне сервиса, предоставляющего гражданам возможность самостоятельной видеофиксации замеченных ими нарушений правил дорожного движения и отправки в МВД России посредством мобильного приложения, поддерживается. Совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации прорабатывается возможность создания сервиса", - говорится в ответе на имя Петрова.
При этом в письме отмечается, что такая идея может быть реализована после изменений в административное законодательство, которые бы позволили привлекать к административной ответственности владельцев автомобилей за нарушения ПДД, если они были зафиксированы на фото- или видеокамеру и переданы на Единый портал государственных и муниципальных услуг.
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МинкомсвязиВладимир Петров (политик)АвтоМВД РФВладимир КолокольцевРоссияОбщество
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