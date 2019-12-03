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РИА Новости

Источник рассказал о планах запуска "Союзов" с Куру в 2020 году

03:17 03.12.2019 (обновлено: 04:40 03.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВыкатка РН "Союз-СТ" на стартовый стол на космодроме Куру
Выкатка РН Союз-СТ на стартовый стол на космодроме Куру
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Выкатка РН "Союз-СТ" на стартовый стол на космодроме Куру . Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Три пуска российских ракет-носителей "Союз-СТ" намечается осуществить в следующем году с космодрома Куру во Французской Гвиане, один из них - с британскими спутниками связи OneWeb, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"В 2020 году из Гвианского космического центра запланированы три пуска ракет "Союз-СТ", - сказал собеседник агентства.
Между тем в августе генеральный директор компании "Главкосмос" ("дочка" Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов рассказал агентству, что в 2020 году запланированы два старта "Союза-СТ".
По словам источника РИА Новости, на 20 февраля намечается запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 2, предназначенного для оптико-электронной разведки. Еще два старта предполагаются в октябре и ноябре.
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В ходе ноябрьского старта на орбиту планируется вывести более 30 британских спутников связи OneWeb, добавил источник.
"Роскосмос" не стал комментировать РИА Новости эту информацию.
В 2019 году с Куру были выполнены два пуска ракет "Союз-СТ". Последний в этом году старт намечается на 17 декабря. В ходе него в космос отправят итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat и первый французский наноспутник ANGELS.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 22 пуска российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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Хочу стать космонавтомOneWebКуру (космодром)ГлавкосмосСоюзРоскосмосФранцузская ГвианаРоссия
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