Источник рассказал о планах запуска "Союзов" с Куру в 2020 году

Выкатка РН "Союз-СТ" на стартовый стол на космодроме Куру . Архивное фото

Выкатка РН "Союз-СТ" на стартовый стол на космодроме Куру

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Три пуска российских ракет-носителей Три пуска российских ракет-носителей "Союз-СТ" намечается осуществить в следующем году с космодрома Куру во Французской Гвиане, один из них - с британскими спутниками связи OneWeb, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"В 2020 году из Гвианского космического центра запланированы три пуска ракет "Союз-СТ", - сказал собеседник агентства.

Между тем в августе генеральный директор компании "Главкосмос" ("дочка" Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов рассказал агентству, что в 2020 году запланированы два старта "Союза-СТ".

По словам источника РИА Новости, на 20 февраля намечается запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 2, предназначенного для оптико-электронной разведки. Еще два старта предполагаются в октябре и ноябре.

В ходе ноябрьского старта на орбиту планируется вывести более 30 британских спутников связи OneWeb, добавил источник.

"Роскосмос" не стал комментировать РИА Новости эту информацию.

В 2019 году с Куру были выполнены два пуска ракет "Союз-СТ". Последний в этом году старт намечается на 17 декабря. В ходе него в космос отправят итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat и первый французский наноспутник ANGELS.