Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T11:15+0300
https://ria.ru/20191203/1561877320.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155058/24/1550582493_0:77:2750:1624_1036x0_80_0_0_fbcfc3b4261afce74377fd4ca5815658.jpg
РИА Новости

Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса

02:46 03.12.2019 (обновлено: 11:15 03.12.2019)
181186
© РИА Новости / Александр Наумов / Перейти в фотобанкПункт пропуска на линии разграничения Украины и ЛНР
Пункт пропуска на линии разграничения Украины и ЛНР
© РИА Новости / Александр Наумов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Ранее Зеленский в интервью Spiegel сказал, что будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Он добавил, что каждый человек имеет право решать, где ему жить, поэтому "те, кто за Россию", могут уехать из Донбасса.

"Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на "поиск" людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами", — написала Захарова на Facebook.

Она отметила, что жители Донбасса "не по своей воле" не принимали участие в выборах президента Украины в 2019 году, "чтобы слушать его, куда им ехать". При этом дипломат выразила мнение, что Киев сознательно не проводил выборы на востоке Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 23:52
В ДНР обвинили Зеленского в попытках переиначить "Минск-2"
Захарова призвала украинские власти искать источник всех бед в своих рядах. "Помните, как в 2014 году после конституционного переворота на ключевые посты в правительстве назначили иностранцев? Министры из США, Грузии и Литвы получили украинское гражданство за несколько часов до своего назначения. <...> Это была глобальная стратегия. Мэры, губернаторы, политики всех мастей имели виды на жительство и гражданство других стран, проводя решения в их пользу и под их диктовку", — заявила дипломат.
По ее словам, нет ничего удивительного в том, что в подобной ситуации жители Донбасса, отрезанные от остальной части Украины финансовой и социальной блокадой, лишенные всех прав, хотят получить гражданство другого государства.
"А как же, по этой логике, существует Европа? Люди имеют по несколько паспортов различных стран, живут где хотят и даже не отвечают на вопрос "чьи Фолкленды" (эти острова являются предметом территориального спора между Великобританией и Аргентиной. — Прим. ред.)", — заключила Захарова.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 14:05Сказано в эфире
Мнение: почему Зеленский говорит о помощи США? Потому что ему страшноСША могут помочь переговорному процессу по Украине, заявил Владимир Зеленский. В эфире радио Sputnik политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот прокомментировал это заявление.
Девятого декабря во Франции пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Противостояние длится с апреля 2014 года, его жертвами, по последним данным ООН, стали около 13 тысяч человек. Пути деэскалации обсуждаются также на встречах контактной группы в Минске. Она приняла уже три документа, однако перестрелки продолжаются.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
Вчера, 19:46
Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным с бегом на месте
94211201038
Обсудить 48
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеМария ЗахароваДонбассМИД РФВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Разве президент будь у него хоть капельку мозгов мог бы сказать такое своему народу.
3 декабря, 03:49
sstry1967
24340006
Обыкновенный фашизм.
3 декабря, 04:00
RkRail kuvatov
21100606
Рекомендуем
Губернатор Омской области Александр Бурков
Показатели нацпроектов в Омской области достигаются, заявил губернатор
Владимир Плахотнюк
Додон считает, что власти США выдадут беглого олигарха Плахотнюка
Медицинская сестра в коридоре отделения паллиативной помощи
В Новой Москве открылась первая выездная паллиативная служба
В Москве пройдут Дни открытых дверей поисковых отрядов
В России прокомментировали передачу из Украины останков погибших в ВОВ
Кэрол Феннер с дочкой Луной на пресс-конференции, посвященной лечению американской девочки с маской Бэтмена
Краснодарские врачи рассказали о лечении ребенка с "пятном Бэтмена"
Отделение Сбербанка
Сбербанк хочет запустить сервис вакансий для клиентов с инвалидностью
Ребенок, прикованный цепью
Суд на Кубани рассмотрит дело отца, посадившего своего сына на цепь
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье перевернулся автобус, есть погибшие
Сотрудник ДПС
В Благовещенске иномарка врезалась в автобусную остановку
Полицейский возле избирательного участка в Кабуле
В Афганистане при нападении талибов погибли четверо силовиков
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата
Смартфон
В российской IT-компании оценили закон об отечественном софте
Автомат ТКБ-011
National Interest рассказал о самых странных советских автоматах
Здание нового аэропорта Платов в Ростове-на-Дону
Вынужденно севший в Ростове-на-Дону самолет вылетел в Сочи
В проекте Московское долголетие открылось новое зимнее направление
"Московское долголетие" встало на коньки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Эксперт: мигранты пока не заметили отмены переводов в Таджикистан
11:36Почти 97% немецких компаний в России поддержали "Северный поток — 2"
11:33Член ОП призвал наделить Роскомнадзор правом досудебной блокировки
11:32Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом под Белгородом
11:32Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
11:29СМИ: финский премьер готов уйти в отставку из-за забастовки почты
11:28Болсонару связал решение Трампа о пошлинах с предвыборной стратегией
11:27Китай назвал обвинения Помпео против Huawei и ZTE "токсичной ложью"
11:25Почти половина россиян считают, что питаются правильно, сообщил ВЦИОМ
11:24Россия за сутки зафиксировала 56 нарушений перемирия в Сирии
11:24Дания не приняла решения по поводу присоединения к мораторию на РСМД
11:22В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым
11:19В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
11:19Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели
11:19НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
11:18РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
Лента новостейМолния