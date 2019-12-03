Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
"Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на "поиск" людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами", — написала Захарова на Facebook.
Она отметила, что жители Донбасса "не по своей воле" не принимали участие в выборах президента Украины в 2019 году, "чтобы слушать его, куда им ехать". При этом дипломат выразила мнение, что Киев сознательно не проводил выборы на востоке Украины.
Захарова призвала украинские власти искать источник всех бед в своих рядах. "Помните, как в 2014 году после конституционного переворота на ключевые посты в правительстве назначили иностранцев? Министры из США, Грузии и Литвы получили украинское гражданство за несколько часов до своего назначения. <...> Это была глобальная стратегия. Мэры, губернаторы, политики всех мастей имели виды на жительство и гражданство других стран, проводя решения в их пользу и под их диктовку", — заявила дипломат.
По ее словам, нет ничего удивительного в том, что в подобной ситуации жители Донбасса, отрезанные от остальной части Украины финансовой и социальной блокадой, лишенные всех прав, хотят получить гражданство другого государства.
"А как же, по этой логике, существует Европа? Люди имеют по несколько паспортов различных стран, живут где хотят и даже не отвечают на вопрос "чьи Фолкленды" (эти острова являются предметом территориального спора между Великобританией и Аргентиной. — Прим. ред.)", — заключила Захарова.
Девятого декабря во Франции пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Противостояние длится с апреля 2014 года, его жертвами, по последним данным ООН, стали около 13 тысяч человек. Пути деэскалации обсуждаются также на встречах контактной группы в Минске. Она приняла уже три документа, однако перестрелки продолжаются.