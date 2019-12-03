Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T02:32+0300
https://ria.ru/20191203/1561877227.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156164/74/1561647430_0:27:2441:1400_1036x0_80_0_0_0604aacf35fd703e6515c50532c1039a.jpg
РИА Новости

Трамп остался доволен докладом республиканцев по "липовому импичменту"

02:32 03.12.2019
1451
© РИА Новости / Эва Мари УскатегиПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Эва Мари Ускатеги
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что прочитал доклад республиканцев по импичменту и остался им доволен.
"Только что приземлился в Великобритании, направляюсь в Лондон на завтрашнюю встречу НАТО. До приземления я прочитал доклад республиканцев по липовому импичменту. Отличная работа!" - написал Трамп у себя в Twitter.
Ранее американские СМИ сообщили, что республиканцы в палате представителей США подготовили ответ на еще не опубликованный доклад демократов по импичменту Трампа и отвергли обвинения в адрес главы государства. Республиканцы не усмотрели ничего "по сути неправильного" в действиях администрации Трампа в отношении Украины и детально оправдывают политику администрации по этому вопросу. Свидетельства того, что Трамп требовал от властей Украины политических услуг в обмен на помощь, республиканцы назвали слухами и умозаключениями демократов, заранее настроенных на импичмент.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
Табличка на здании палаты представителей США в Вашингтоне
00:40
СМИ: республиканцы отвергли обвинения демократов по импичменту
2680002
Обсудить 0
Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампРеспубликанская партия СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Табличка на здании палаты представителей США в Вашингтоне
СМИ: республиканцы отвергли обвинения демократов по импичменту
Президент США Дональд Трамп
После заявлений Зеленского дело по импичменту "закрыто", заявил Трамп
Разгрузка судна-контейнеровоза в порту Саванна в США
США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 миллиарда
Площадь Независимости в Киеве
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Уильям Барр
WP: генпрокурор США не согласен с минюстом по "российскому вопросу"
Министр энергетики США Дэн Бруйетт
Дэна Бруйетта утверждили на посту нового министра энергетики США
Китайские пограничники
СМИ: Китай может ограничить въезд для американских чиновников
Пункт пропуска на линии разграничения Украины и ЛНР
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
В Киеве рассказали о проекте заявления "нормандской четверки"
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков
Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Президент Бразилии Жаир Болсонару
В Бразилии задержали обвиняемого в подготовке нападения на президента
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Bloomberg: в ОПЕК предрекли конец "золотого века" сланцевой нефти
Белый дом в Вашингтоне
Первая леди США показала рождественский интерьер Белого дома
Приложение FaceApp на экране смартфона
ФБР назвало российские приложения "контрразведывательной угрозой"
Каракас, Венесуэла
В Венесуэле произошло масштабное отключение электричества
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Эксперт: мигранты пока не заметили отмены переводов в Таджикистан
11:36Почти 97% немецких компаний в России поддержали "Северный поток — 2"
11:33Член ОП призвал наделить Роскомнадзор правом досудебной блокировки
11:32Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом под Белгородом
11:32Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
11:29СМИ: финский премьер готов уйти в отставку из-за забастовки почты
11:28Болсонару связал решение Трампа о пошлинах с предвыборной стратегией
11:27Китай назвал обвинения Помпео против Huawei и ZTE "токсичной ложью"
11:25Почти половина россиян считают, что питаются правильно, сообщил ВЦИОМ
11:24Россия за сутки зафиксировала 56 нарушений перемирия в Сирии
11:24Дания не приняла решения по поводу присоединения к мораторию на РСМД
11:22В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым
11:19В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
11:19Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели
11:19НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
11:18РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
Лента новостейМолния