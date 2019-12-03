Трамп остался доволен докладом республиканцев по "липовому импичменту"

Ранее американские СМИ сообщили, что республиканцы в палате представителей США подготовили ответ на еще не опубликованный доклад демократов по импичменту Трампа и отвергли обвинения в адрес главы государства. Республиканцы не усмотрели ничего "по сути неправильного" в действиях администрации Трампа в отношении Украины и детально оправдывают политику администрации по этому вопросу. Свидетельства того, что Трамп требовал от властей Украины политических услуг в обмен на помощь, республиканцы назвали слухами и умозаключениями демократов, заранее настроенных на импичмент.