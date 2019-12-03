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РИА Новости

Эксперты узнали, сколько россияне готовы тратить на новогодние подарки

02:32 03.12.2019
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© Depositphotos / nerudolМужчина упаковывает подарок
Мужчина упаковывает подарок
© Depositphotos / nerudol
Мужчина упаковывает подарок. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россияне планируют потратить на новогодние подарки на себя самих почти вдвое больше, чем для своих возлюбленных: на себя граждане готовы потратить более 10 тысяч рублей, а на своих любимых - 5,9 тысячи, говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось в России в нескольких форматах: онлайн-интервью среди более 1 тысячи респондентов, через проведение сопроводительных покупок и интервью покупателей в магазинах. Изучались, в частности, намерения покупателей относительно подготовки праздничного стола и подарков, а также процесс покупки товаров для Нового года и факторов, влияющих на выбор.
Мужчина упаковывает подарок
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По данным Nielsen, россияне в этом году планируют потратить на новогодние подарки больше, чем годом ранее. "Наибольший рост показал средний чек при покупке подарков для самого себя. Несмотря на то что только 38% респондентов планируют купить себе подарок, он является одной из наиболее крупных трат новогоднего бюджета - более 10 тысяч рублей, тогда как годом ранее эта сумма была на уровне 5600 рублей", - говорится в сообщении.
Себе в подарок граждане планируют купить новую одежду, обувь и аксессуары (26%), гаджеты и мелкую электронику (14%), бытовую технику (10%), товары для дома и декора интерьера (10%) и украшения (9%). "На подарки для второй половины опрошенные планировали потратить около 5900 рублей (столько же, как и годом ранее)", - добавляет Nielsen.
При этом планируемые траты на подарки для друзей в этом году уменьшились - до 3,3 тысячи рублей против 3,7 тысячи. Компания указывает, что подарки на Новый год своим вторым половинам планирует купить 71% респондентов, родителям - 68%, друзьям - 52%.
"Самыми популярными подарками среди респондентов стали шоколадные конфеты в коробках (их приобретут 15% опрошенных), одежда, обувь и аксессуары (14%), игрушки (11%), изделия для дома и интерьера (9%), шоколад в плитках (9%)", - отмечается в исследовании.
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Новый год—2020NielsenРоссияЭкономика
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