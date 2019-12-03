Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T10:36+0300
https://ria.ru/20191203/1561876909.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/61/1557356199_0:88:3071:1815_1036x0_80_0_0_a2f645b30121b8bfe3435be79b4f4f01.jpg
РИА Новости

Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ

01:40 03.12.2019 (обновлено: 10:36 03.12.2019)
19274
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСпикер Верховной рады Дмитрий Разумков
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, комментируя слова Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны, заявил, что на Украине нет ни малых, ни больших народов, а есть только один — украинский. Запись заседания согласительного совета Рады опубликована на официальном канале парламента в ютьюбе.
"Я хотел бы отметить, что на Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов, на Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, может разговаривать на разных языках. Но это единый народ, единая страна. И я хотел бы всех уверить — если кто-то будет надеяться, что будут отваливаться, отходить еще какие-то территории, то это только мечты", — заявил Разумков.
Флаг Украины в Киеве
Вчера, 18:43
Депутат Рады обратился в СБУ из-за слов Володина о распаде Украины
По его словам, Верховная рада будет прилагать максимум усилий для того, чтобы консолидировать украинское общество "вокруг тех, кто нас будет объединять".
"Это непростой путь, сегодня все слои населения, все органы власти должны сконцентрироваться именно на этом", — заключил спикер парламента.
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 10:55
Захарова ответила на слова Киева о готовности принять "пару областей"
Несколько европейских стран, включая Венгрию и Румынию, активно критикуют украинский закон об образовании, ущемляющий права национальных меньшинств. Кроме того, в июле на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий его исключительное использование почти во всех сферах жизни.
Против закона выступала украинская оппозиция, критиковали его и в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и изгоев, для которых существенно ограничены возможности учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами.
Надежда Савченко в Броварском районном суде
23 ноября, 17:42
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины
10134641785
Обсудить 23
Дмитрий РазумковСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВячеслав ВолодинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
я что-то важное пропустила? еще недавно было "в Украине"...теперь "на Украине"...чего ее склоняют, то в, то на?
3 декабря, 06:54
Алена Лялина
530006
Да. русский, остальной искусственный придумали.
3 декабря, 06:57
ТТТерапевт Тут
910000
Рекомендуем
Новобранец полка Азов
У участника операции по похищению Цемаха заметили нацистскую символику
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов
Батрутдинов назвал главную проблему россиянок
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Bloomberg: в ОПЕК предрекли конец "золотого века" сланцевой нефти
Михаил Горбачев
Горбачев обиделся на автора статьи о своей съемке в рекламе пиццы
Пункт пропуска на линии разграничения Украины и ЛНР
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Девушка в вышиванке с флагом Украины
Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
В Киеве рассказали о проекте заявления "нормандской четверки"
Десантный вертолетоносный корабль-док Мистраль
Источник рассказал о сроках закладки в Керчи российских "Мистралей"
Встреча членов консорциума Nabucco-West в Софии, Болгария
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг объявила войну белым мужчинам
Разгрузка судна-контейнеровоза в порту Саванна в США
США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 миллиарда
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на слова Киева о готовности принять "пару областей"
Золотые слитки
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
Сотрудник отряда Лиза Алерт
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника
Газораспределительная станция в Львовской области
В Киеве назвали условие отказа от исков к "Газпрому"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22В Дании назвали вопрос о возможной продаже Гренландии США закрытым
11:19В Новокузнецке девочка, которой подожгли платье, идет на поправку
11:19Встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели
11:19НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
11:18РИО опубликует новые документы о преступлениях нацистов
11:15В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
11:12Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
11:11Заседание российско-датской межправкомиссии состоится в 2020 году
11:10Глава МИД Дании посетит Россию в начале 2020 года
11:07В Сирию вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
11:07Путин поздравил Институт Африки РАН с 60-летием
11:06Россия участвует в воссоздании малой авиации Монголии, заявил посол
11:03Эксперт оценил заявление ФБР об угрозе российских мобильных приложений
11:02Монголия проработает тему зоны свободной торговли с ЕАЭС, заявил посол
11:00Экстренные службы уточнили число погибших в ДТП в Забайкалье детей
10:59В Петербурге задержали мужчину со автоматом после стрельбы у гаражей
10:56В Гонконге у генконсульства США сожгли картонную "голову" Трампа
10:54Лавров возложил венок к мемориалу Гейдара Алиева в Баку
10:52Правительство утвердило план мероприятий по развитию острова Русский
10:48В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении моста в Оренбурге
Лента новостейМолния