В Киеве рассказали о проекте заявления "нормандской четверки"

КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Проект заявления по результатам встречи лидеров стран нормандского формата (Россия, Украина, Германия, Франция), которая состоится 9 декабря в Париже, не содержит "прорывных идей", заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
"Сейчас коммюнике является очень дипломатическим. Я вам откровенно скажу, что этот документ не содержит каких-то суперпрорывных идей. Но все будет зависеть от результатов переговоров", — сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на встрече в нормандском формате будет возможность начать диалог о завершении конфликта в Донбассе с конкретными сроками.