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РИА Новости

В Киеве рассказали о проекте заявления "нормандской четверки"

01:00 03.12.2019 (обновлено: 10:31 03.12.2019)
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CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Архивное фото
КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Проект заявления по результатам встречи лидеров стран нормандского формата (Россия, Украина, Германия, Франция), которая состоится 9 декабря в Париже, не содержит "прорывных идей", заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
"Сейчас коммюнике является очень дипломатическим. Я вам откровенно скажу, что этот документ не содержит каких-то суперпрорывных идей. Но все будет зависеть от результатов переговоров", — сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на встрече в нормандском формате будет возможность начать диалог о завершении конфликта в Донбассе с конкретными сроками.
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Ситуация на УкраинеДмитрий Кулеба"Нормандская четверка"ФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Пока от него не последует команды к ВСУ уничтожить и очистить Украину от националистов с ним можно не разговаривать !
3 декабря, 09:04
Ярослав Винокуров
1100000
"...Я вам откровенно скажу, что этот документ не содержит каких-то суперпрорывных идей..." Перевожу - украинская делегация едет бессмысленно языком чесать.
3 декабря, 08:11
ssidorjan1919
1000000
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