В Раде выбрали главу комитета по внешней политике

Ранее комитет возглавлял депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко. Однако журналисты сфотографировали в Раде, как Яременко во время работы в сессионном зале договаривается в сети знакомств о встрече с девушкой за деньги. Яременко заявил, что переписка сфабрикована специально для журналистов, и извинился перед теми, "кому за последние пару дней создал неудобства и некомфортную ситуацию". Три фракции в Раде предложили снять Яременко с должности главы комитета по внешней политике, позже он сообщил, что сам написал заявление о сложении полномочий.