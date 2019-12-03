В Раде выбрали главу комитета по внешней политике

КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по внешней политике возглавила Елизавета Ясько, которая также является главой украинской делегации в ПАСЕ, сообщила глава пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Мы закончили внутренние праймериз на пост главы комитета… Консолидированным решением всей нашей команды новым председателем избрана Лизу Ясько. И мы понимаем, что управлять таким комитетом - это не бонус и не награда, а серьезная ответственность. Уверены, что Лиза к ней готова", - написала Кравчук в Facebook в понедельник.
Ранее комитет возглавлял депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко. Однако журналисты сфотографировали в Раде, как Яременко во время работы в сессионном зале договаривается в сети знакомств о встрече с девушкой за деньги. Яременко заявил, что переписка сфабрикована специально для журналистов, и извинился перед теми, "кому за последние пару дней создал неудобства и некомфортную ситуацию". Три фракции в Раде предложили снять Яременко с должности главы комитета по внешней политике, позже он сообщил, что сам написал заявление о сложении полномочий.